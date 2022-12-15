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https://sputniknews.com.tr/20221215/dso-direktoru-ghebreyesus-tigray-bolgesinde-amcasinin-olduruldugunu-acikladi-1064603627.html
DSÖ Direktörü Ghebreyesus, Tigray bölgesinde amcasının öldürüldüğünü açıkladı
DSÖ Direktörü Ghebreyesus, Tigray bölgesinde amcasının öldürüldüğünü açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, amcasının Etiyopya'nın Tigray bölgesinde Eritreli askerler tarafından öldürüldüğünü... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T01:07+0300
2022-12-15T01:07+0300
dünya
tedros adhanom ghebreyesus
amca
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi muhabirlerle DSÖ'nün merkezinde bir araya geldi.Toplantıda genel olarak Kovid-19'un gelecekteki durumuna dair soruları cevaplayan Ghebreyesus, amcasının öldürülmesinin ardından, iyi durumda olmadığı için neredeyse toplantıyı iptal kararı alacağını belirtti."Umarım barış anlaşması devam eder ve bu çılgınlık sona erer. Ancak bu benim için çok zor bir an" diyen Ghebreyesus, aynı olayda 50 kişinin daha öldürüldüğünü kaydetti.Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Gebremeskel ise iddialarla ilgili soruları yanıtlamadı.Etiyopya'da merkezi hükumet, kendilerine isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile kısa bir süre önce çatışmaların durması için anlaşma yapmıştı.Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.
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tedros adhanom ghebreyesus, amca, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)
tedros adhanom ghebreyesus, amca, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, Tigray bölgesinde amcasının öldürüldüğünü açıkladı

01:07 15.12.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINITedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, amcasının Etiyopya'nın Tigray bölgesinde Eritreli askerler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi muhabirlerle DSÖ'nün merkezinde bir araya geldi.
Toplantıda genel olarak Kovid-19'un gelecekteki durumuna dair soruları cevaplayan Ghebreyesus, amcasının öldürülmesinin ardından, iyi durumda olmadığı için neredeyse toplantıyı iptal kararı alacağını belirtti.
"Umarım barış anlaşması devam eder ve bu çılgınlık sona erer. Ancak bu benim için çok zor bir an" diyen Ghebreyesus, aynı olayda 50 kişinin daha öldürüldüğünü kaydetti.
Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Gebremeskel ise iddialarla ilgili soruları yanıtlamadı.
Etiyopya'da merkezi hükumet, kendilerine isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile kısa bir süre önce çatışmaların durması için anlaşma yapmıştı.
Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.
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