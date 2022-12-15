https://sputniknews.com.tr/20221215/cumhurbaskani-erdogan-kilo-vermelisin-demisti-12-yasindaki-fenomen-fevzi-diyetisyene-gitti-1064619425.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kilo vermelisin' demişti: 12 yaşındaki fenomen Fevzi diyetisyene gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kilo vermelisin' demişti: 12 yaşındaki fenomen Fevzi diyetisyene gitti
Samsun'da rapçi Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını kendine özgü yorumlayıp, videoları ile milyonlara ulaşan Fevzi Kaan Türker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kilo... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T12:59+0300
2022-12-15T12:59+0300
2022-12-15T12:59+0300
recep tayyip erdoğan
sefo
yorum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0f/1064619234_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_88ef48e1c71f2dfacaa2a89d75c3ddd5.jpg
Pandemi döneminde babasına ait org eşliğinde, rapçi Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını kendine özgü yorumlayıp, kayda alan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, sosyal medyada 500 bine yakın takipçiye ulaştı. Çektiği videolar milyonlarca kez izlenen Türker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık'ta geldiği Samsun'da gençlik buluşmasına katılıp, org çalıp şarkı söyledi.Performansı sırasında ‘Seninle mezara kadar başkanım’, ‘Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara’ diyen Türker, salonda alkışlandı. Daha sonra sahneden inen Türker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Erdoğan, Türker'e 'Kilo vermelisin' tavsiyesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisi sonrası Fevzi Kaan Türker, diyetisyene başvurdu.‘Çok heyecanlandım, çok mutluyum'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında sergilediği performansı anlatan Fevzi Kaan Türker, "Çok mutluyum. Cumhurbaşkanı'na karşı şarkı söyleyince elim ayağıma dolandı. Çok heyecanlandım. Cumhurbaşkanımız, 'Kiloları vereceğiz' dedi. Ben de diyetisyene gittim. Şu an 72 kiloyum, bunu 55-60'a düşüreceğiz inşallah. Sanatımda ilerleyip, daha iyi yerlerde olmak istiyorum. Beni seven de var sevmeyen de var. Beni sevenlere selam olsun, onları seviyorum” dedi.'Kiloları frenleyin' tavsiyesiMüzisyen baba Hakan Türker de "Buluşmamız önceden planlanan bir şey değildi. Bizim için bir saat içerisinde gerçekleşen sürpriz oldu. Fevzi'nin kilolarına biraz değindi. Çok iştahlı olduğunu söyledim. Fevzi de iştahlı olduğunu söyledi. 'Bunu bir frenlememiz lazım. En kısa zamanda diyetisyene git' dedi. Biz de diyetisyene gittik. Fevzi'nin artık bir diyetisyeni var. Bundan sonra zayıflama yolunda ilerleyeceğiz" diye konuştu.Anne Tuğba Türker ise "Cumhurbaşkanımız çok güzel öğütlerde bulundu. Şarkı söylemesi ile org çalmasının çok güzel şeyler olduğunu ama derslerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Fevzi'ye ve bana 'Annesi biraz kilo vermemiz gerekiyor. Bir diyetisyene götürmeniz gerekiyor' dedi. Biz de Fevzi'yi diyetisyene götürdük" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221211/cumhurbaskani-erdogan-isabelle-sarkisiyla-fenomen-olan-12-yasindaki-fevziyi-dinledi-1064445885.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0f/1064619234_75:0:586:383_1920x0_80_0_0_b8c6333bc50adc75e791746da57d8a51.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, sefo, yorum
recep tayyip erdoğan, sefo, yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kilo vermelisin' demişti: 12 yaşındaki fenomen Fevzi diyetisyene gitti
Abone ol
Samsun'da rapçi Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını kendine özgü yorumlayıp, videoları ile milyonlara ulaşan Fevzi Kaan Türker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kilo vermelisin' tavsiyesine uyarak, diyetisyene başvurdu.
Pandemi döneminde babasına ait org eşliğinde, rapçi Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını kendine özgü yorumlayıp, kayda alan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, sosyal medyada 500 bine yakın takipçiye ulaştı. Çektiği videolar milyonlarca kez izlenen Türker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık'ta geldiği Samsun'da gençlik buluşmasına katılıp, org çalıp şarkı söyledi.
Performansı sırasında ‘Seninle mezara kadar başkanım’, ‘Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara’ diyen Türker, salonda alkışlandı. Daha sonra sahneden inen Türker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Erdoğan, Türker'e 'Kilo vermelisin' tavsiyesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisi sonrası Fevzi Kaan Türker, diyetisyene başvurdu.
‘Çok heyecanlandım, çok mutluyum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında sergilediği performansı anlatan Fevzi Kaan Türker, "Çok mutluyum. Cumhurbaşkanı'na karşı şarkı söyleyince elim ayağıma dolandı. Çok heyecanlandım. Cumhurbaşkanımız, 'Kiloları vereceğiz' dedi. Ben de diyetisyene gittim. Şu an 72 kiloyum, bunu 55-60'a düşüreceğiz inşallah. Sanatımda ilerleyip, daha iyi yerlerde olmak istiyorum. Beni seven de var sevmeyen de var. Beni sevenlere selam olsun, onları seviyorum” dedi.
'Kiloları frenleyin' tavsiyesi
Müzisyen baba Hakan Türker de "Buluşmamız önceden planlanan bir şey değildi. Bizim için bir saat içerisinde gerçekleşen sürpriz oldu. Fevzi'nin kilolarına biraz değindi. Çok iştahlı olduğunu söyledim. Fevzi de iştahlı olduğunu söyledi. 'Bunu bir frenlememiz lazım. En kısa zamanda diyetisyene git' dedi. Biz de diyetisyene gittik. Fevzi'nin artık bir diyetisyeni var. Bundan sonra zayıflama yolunda ilerleyeceğiz" diye konuştu.
Anne Tuğba Türker ise "Cumhurbaşkanımız çok güzel öğütlerde bulundu. Şarkı söylemesi ile org çalmasının çok güzel şeyler olduğunu ama derslerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Fevzi'ye ve bana 'Annesi biraz kilo vermemiz gerekiyor. Bir diyetisyene götürmeniz gerekiyor' dedi. Biz de Fevzi'yi diyetisyene götürdük" dedi.