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https://sputniknews.com.tr/20221211/cumhurbaskani-erdogan-isabelle-sarkisiyla-fenomen-olan-12-yasindaki-fevziyi-dinledi-1064445885.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isabelle şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi'yi dinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isabelle şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi'yi dinledi
'Isabelle' şarkısıyla ünlenen Fevzi Kaan, AK Parti Gençlik Kolları'nın Samsun'da düzenlediği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı söyledi. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T15:32+0300
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recep tayyip erdoğan
şarkı
yaşam
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki programının ardından gençlerle buluştu. Erdoğan, 'Isabelle' şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker'i de canlı olarak dinledi. Genç müzisyenin orguyla Isabelle'i seslendirdiği anlarda çekilen video da sosyal medyada gündem oldu.Bu anları da AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından paylaştı.İnan, paylaşımına “Fevzi kardeşimizin Samsunlu olduğunu biliyor muydunuz?” notunu düştü.Fenomen Fevzi’nin etkinliğe katılanları bir hayli keyiflendirdiği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20220920/isabelle-sarkisina-getirdigi-yorumla-unlenen-12-yasindaki-fevzi-sefonun-sahnesine-konuk-oldu-1061431499.html
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recep tayyip erdoğan, şarkı, sefo
recep tayyip erdoğan, şarkı, sefo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isabelle şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi'yi dinledi

15:32 11.12.2022 (güncellendi: 15:49 11.12.2022)
© Twitter/Eyyüp Kadir İnanCumhurbaşkanı Erdoğan, Isabella şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi'yi dinliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isabella şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi'yi dinliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© Twitter/Eyyüp Kadir İnan
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'Isabelle' şarkısıyla ünlenen Fevzi Kaan, AK Parti Gençlik Kolları'nın Samsun'da düzenlediği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki programının ardından gençlerle buluştu. Erdoğan, 'Isabelle' şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker'i de canlı olarak dinledi.
Genç müzisyenin orguyla Isabelle'i seslendirdiği anlarda çekilen video da sosyal medyada gündem oldu.
Bu anları da AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından paylaştı.
İnan, paylaşımına “Fevzi kardeşimizin Samsunlu olduğunu biliyor muydunuz?” notunu düştü.
Fenomen Fevzi’nin etkinliğe katılanları bir hayli keyiflendirdiği görüldü.
Sefo ve Fevzi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
YAŞAM
'Isabelle' şarkısına getirdiği yorumla ünlenen 12 yaşındaki Fevzi, Sefo'nun sahnesine konuk oldu
20 Eylül, 18:08
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