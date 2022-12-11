https://sputniknews.com.tr/20221211/cumhurbaskani-erdogan-isabelle-sarkisiyla-fenomen-olan-12-yasindaki-fevziyi-dinledi-1064445885.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isabelle şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi'yi dinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isabelle şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi'yi dinledi
'Isabelle' şarkısıyla ünlenen Fevzi Kaan, AK Parti Gençlik Kolları'nın Samsun'da düzenlediği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı söyledi. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T15:32+0300
2022-12-11T15:32+0300
2022-12-11T15:49+0300
recep tayyip erdoğan
şarkı
yaşam
sefo
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki programının ardından gençlerle buluştu. Erdoğan, 'Isabelle' şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker'i de canlı olarak dinledi. Genç müzisyenin orguyla Isabelle'i seslendirdiği anlarda çekilen video da sosyal medyada gündem oldu.Bu anları da AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından paylaştı.İnan, paylaşımına “Fevzi kardeşimizin Samsunlu olduğunu biliyor muydunuz?” notunu düştü.Fenomen Fevzi’nin etkinliğe katılanları bir hayli keyiflendirdiği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20220920/isabelle-sarkisina-getirdigi-yorumla-unlenen-12-yasindaki-fevzi-sefonun-sahnesine-konuk-oldu-1061431499.html
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recep tayyip erdoğan, şarkı, sefo
recep tayyip erdoğan, şarkı, sefo
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isabelle şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi'yi dinledi
15:32 11.12.2022 (güncellendi: 15:49 11.12.2022) Abone ol
'Isabelle' şarkısıyla ünlenen Fevzi Kaan, AK Parti Gençlik Kolları'nın Samsun'da düzenlediği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki programının ardından gençlerle buluştu. Erdoğan, 'Isabelle' şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker'i de canlı olarak dinledi.
Genç müzisyenin orguyla Isabelle'i seslendirdiği anlarda çekilen video da sosyal medyada gündem oldu.
Bu anları da AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından paylaştı.
İnan, paylaşımına “Fevzi kardeşimizin Samsunlu olduğunu biliyor muydunuz?” notunu düştü.
Fenomen Fevzi’nin etkinliğe katılanları bir hayli keyiflendirdiği görüldü.