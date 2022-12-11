https://sputniknews.com.tr/20221211/cumhurbaskani-erdogan-isabelle-sarkisiyla-fenomen-olan-12-yasindaki-fevziyi-dinledi-1064445885.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isabelle şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi'yi dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isabelle şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi'yi dinledi

'Isabelle' şarkısıyla ünlenen Fevzi Kaan, AK Parti Gençlik Kolları'nın Samsun'da düzenlediği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı söyledi. 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T15:32+0300

2022-12-11T15:32+0300

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recep tayyip erdoğan

şarkı

yaşam

sefo

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki programının ardından gençlerle buluştu. Erdoğan, 'Isabelle' şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker'i de canlı olarak dinledi. Genç müzisyenin orguyla Isabelle'i seslendirdiği anlarda çekilen video da sosyal medyada gündem oldu.Bu anları da AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından paylaştı.İnan, paylaşımına “Fevzi kardeşimizin Samsunlu olduğunu biliyor muydunuz?” notunu düştü.Fenomen Fevzi’nin etkinliğe katılanları bir hayli keyiflendirdiği görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20220920/isabelle-sarkisina-getirdigi-yorumla-unlenen-12-yasindaki-fevzi-sefonun-sahnesine-konuk-oldu-1061431499.html

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recep tayyip erdoğan, şarkı, sefo