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https://sputniknews.com.tr/20220920/isabelle-sarkisina-getirdigi-yorumla-unlenen-12-yasindaki-fevzi-sefonun-sahnesine-konuk-oldu-1061431499.html
'Isabelle' şarkısına getirdiği yorumla ünlenen 12 yaşındaki Fevzi, Sefo'nun sahnesine konuk oldu
'Isabelle' şarkısına getirdiği yorumla ünlenen 12 yaşındaki Fevzi, Sefo'nun sahnesine konuk oldu
Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen Kardeş Kültürlerin Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. 7. Kardeş Kültürlerin Festivali’nde rap... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T18:08+0300
2022-09-20T18:32+0300
sefo
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Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği Kardeş Kültürlerin Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. 7. Kardeş Kültürlerin Festivali’nde sahne alan rap müziğinin parlayan yıldızı Sefo’nun konserinde büyük bir buluşma gerçekleşti. Org çalarak söylediği şarkılarla kısa sürede sosyal medyada fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, Sefo’nun konser verdiği akşam İstanbullulara büyük bir sürpriz yaşatmak için Samsun’dan İstanbul’a gelerek Ataşehir Belediyesi’nin misafiri oldu.Genç kuşağın hayran olduğu Sefo, sahnede kısa süreliğine konserine ara vererek, Fevzi’yi anons ederek sahneye davet etti. Herkesin şaşkınlığı ve alkışları eşliğinde sahneye çıkan Fevzi, sosyal medyada viral olan Sefo’nun son dönemlerden dillerden düşmeyen ‘Isabella’ şarkısını kendine has yorumuyla seslendirdi. Sefo da buna kayıtsız kalamayarak kendisine eşlik etti.Kendisini Ataşehir’e davet ederek Sefo ile bu unutulmaz gecenin yaşanmasına vesilen olan Ataşehir Belediye Başkanı’na teşekkür eden Fevzi, “Ataşehir’de olduğum ve Sefo ile aynı sahneyi paylaştığım için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.Sefo da bu buluşmadan duyduğu mutluluğu belirterek Fevzi’ye hayatında başarılara diledi ve bu anlamlı gün için kendisine mikrofon hediye etti. Ardından Başkan İlgezdi, Festivale katılan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nu sahneye davet ederek Sefo’ya hep birlikte çiçek ve plaket taktim ettiler.
https://sputniknews.com.tr/20220621/bodrum-kaymakamligindan-sefo-aciklamasi-saat-0000da-sonlandirildi-1057720084.html
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sefo, rap, org, konser
sefo, rap, org, konser

'Isabelle' şarkısına getirdiği yorumla ünlenen 12 yaşındaki Fevzi, Sefo'nun sahnesine konuk oldu

18:08 20.09.2022 (güncellendi: 18:32 20.09.2022)
© İHASefo ve Fevzi
Sefo ve Fevzi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© İHA
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Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen Kardeş Kültürlerin Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. 7. Kardeş Kültürlerin Festivali’nde rap müziğinin parlayan yıldızı Sefo ile sosyal medya fenomeni Fevzi aynı sahnede buluştu.
Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği Kardeş Kültürlerin Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. 7. Kardeş Kültürlerin Festivali’nde sahne alan rap müziğinin parlayan yıldızı Sefo’nun konserinde büyük bir buluşma gerçekleşti. Org çalarak söylediği şarkılarla kısa sürede sosyal medyada fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, Sefo’nun konser verdiği akşam İstanbullulara büyük bir sürpriz yaşatmak için Samsun’dan İstanbul’a gelerek Ataşehir Belediyesi’nin misafiri oldu.
Genç kuşağın hayran olduğu Sefo, sahnede kısa süreliğine konserine ara vererek, Fevzi’yi anons ederek sahneye davet etti. Herkesin şaşkınlığı ve alkışları eşliğinde sahneye çıkan Fevzi, sosyal medyada viral olan Sefo’nun son dönemlerden dillerden düşmeyen ‘Isabella’ şarkısını kendine has yorumuyla seslendirdi. Sefo da buna kayıtsız kalamayarak kendisine eşlik etti.
Kendisini Ataşehir’e davet ederek Sefo ile bu unutulmaz gecenin yaşanmasına vesilen olan Ataşehir Belediye Başkanı’na teşekkür eden Fevzi, “Ataşehir’de olduğum ve Sefo ile aynı sahneyi paylaştığım için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Sefo da bu buluşmadan duyduğu mutluluğu belirterek Fevzi’ye hayatında başarılara diledi ve bu anlamlı gün için kendisine mikrofon hediye etti. Ardından Başkan İlgezdi, Festivale katılan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nu sahneye davet ederek Sefo’ya hep birlikte çiçek ve plaket taktim ettiler.
Olaylara müdahale edilmesini isteyen Sefo, Arkadaşlar biz buraya eğlenmeye geldik. Kavga etmeye gelmedik. Lütfen sakince burada eğlenelim. Şarkılarımızı söyleyelim. Evlerimize dönelim. Eğlenmeye geldik, gerginliğe hiç gerek yok diyerek sahneden kalabalığa seslendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
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Bodrum Kaymakamlığı'ndan 'Sefo' açıklaması: Saat 00:00'da sonlandırıldı
21 Haziran , 20:40
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