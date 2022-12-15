https://sputniknews.com.tr/20221215/bidendan-yeni-gaf-afrikanin-dijital-donusumu-icin-350-milyar-dolar-sozu-verdi-1064618186.html
Biden'dan yeni gaf: Afrika'nın dijital dönüşümü için '350 milyar dolar' sözü verdi
Biden'dan yeni gaf: Afrika'nın dijital dönüşümü için '350 milyar dolar' sözü verdi
ABD-Afrika liderler zirvesi kapsamındaki ABD-Afrika İş Forumu'nda açıklama yapan Biden, yeni bir gafa daha imza atarak Afrika kıtasındaki dijital yatırımlar... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T12:19+0300
2022-12-15T12:19+0300
2022-12-15T12:19+0300
dünya
abd
joe biden
afrika
gaf
yatırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0f/1064618029_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_f612bf7ba50a83df0a247965cfd2ccf4.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, dün ABD-Afrika liderler zirvesi kapsamındaki ABD-Afrika İş Forumu'nda açıklamada bulundu.Biden, açıklamasında Afrika kıtasında yaşayan insanların 'dijital ekonomiye katılmalarına' yardımcı olmayı amaçlayan yeni girişimi duyurdu.Biden'a göre 'Afrika ile Dijital Dönüşüm' adlı girişim, 350 milyar dolar değerinde olacak ve 'Microsoft ile Viasat arasında 5 milyon Afrikalıya internet erişimi sağlamak üzere yeni işbirliği ve ortaklıklar' içeriyor.Beyaz Saray düzelttiAncak Biden'ın konuşmasından kısa süre sonra Beyaz Saray'ın internet sitesinde, ABD Başkanı'nın '350 milyar dolar' şeklinde verdiği bilgi '350 milyon dolar' olarak düzeltildi.Öte yandan Biden'ın açıkladığı meblağ da üstü çizilerek yayınlandı.ABD-Afrika liderleri zirvesi, 13 ile 15 Aralık tarihleri arasında Washington'da, çeşitli Afrika ülkeleri ülkelerinden yaklaşık 50 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi.İlk zirve, Barack Obama'nın başkanlık koltuğunda olduğu 2014'ün ağustos ayında yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221112/bidendan-yeni-gaf-kambocya-ile-kolombiyayi-karistirdi-1063365539.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0f/1064618029_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_3267a9a47b5728c9a4a3e799224691fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, joe biden, afrika, gaf, yatırım
abd, joe biden, afrika, gaf, yatırım
Biden'dan yeni gaf: Afrika'nın dijital dönüşümü için '350 milyar dolar' sözü verdi
Abone ol
ABD-Afrika liderler zirvesi kapsamındaki ABD-Afrika İş Forumu'nda açıklama yapan Biden, yeni bir gafa daha imza atarak Afrika kıtasındaki dijital yatırımlar için 350 milyon yerine 350 milyar dolar taahhüt etti.
ABD Başkanı Joe Biden, dün ABD-Afrika liderler zirvesi kapsamındaki ABD-Afrika İş Forumu'nda açıklamada bulundu.
Biden, açıklamasında Afrika kıtasında yaşayan insanların 'dijital ekonomiye katılmalarına' yardımcı olmayı amaçlayan yeni girişimi duyurdu.
Biden'a göre 'Afrika ile Dijital Dönüşüm' adlı girişim, 350 milyar dolar değerinde olacak ve 'Microsoft ile Viasat arasında 5 milyon Afrikalıya internet erişimi sağlamak üzere yeni işbirliği ve ortaklıklar' içeriyor.
Beyaz Saray düzeltti
Ancak Biden'ın konuşmasından kısa süre sonra Beyaz Saray'ın internet sitesinde, ABD Başkanı'nın '350 milyar dolar' şeklinde verdiği bilgi '350 milyon dolar' olarak düzeltildi.
Öte yandan Biden'ın açıkladığı meblağ da üstü çizilerek yayınlandı.
ABD-Afrika liderleri zirvesi, 13 ile 15 Aralık tarihleri arasında Washington'da, çeşitli Afrika ülkeleri ülkelerinden yaklaşık 50 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi.
İlk zirve, Barack Obama'nın başkanlık koltuğunda olduğu 2014'ün ağustos ayında yapılmıştı.