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Ankara'da kapatılan hayvanat bahçesinden aslan kaçtı
Ankara'da kapatılan hayvanat bahçesinden aslan kaçtı
Ankara Gölbaşı'nda kapatılan hayvanat bahçesinden aslan kaçtı. Bir süre caddede başıboş şekilde dolaşan aslan, doğa koruma ekiplerince yakalandı. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T14:37+0300
2022-12-15T14:37+0300
yaşam
ankara
hayvan
hayvan hakları
hayvanat bahçesi
hapishane
gölbaşı
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Ankara'da gece saatlerinde hayvanat bahçesinden kaçan aslan paniğe neden oldu.Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik arazide kurulu hayvanat bahçesinin ruhsatı, içerideki aslan ve kaplanların kükreme sesi ve kötü koku nedeniyle mahkeme kararıyla iptal edildi.Daha önce yargı sürecinde mühürlenip, iş yeri sahibinin itirazı üzerine açılan hayvanat bahçesi, ruhsat iptali kararıyla ekimde ikinci kez mühürlendi ve hayvanların tahliyesi için süre verildi.Mahalle arasında ziyarete kapalı hayvanat bahçesindeki aslanlardan biri, dün sabaha karşı kafesinden kaçtı. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, daha sonra Rıfat Aloğlu isimli bir vatandaşın evinin bahçesine girdi.Sabaha karşı köpeklerin havlamasıyla uyanan ev sakinleri, bahçede aslanı görünce büyük korku yaşadı. Aslan, daha sonra hayvanat bahçesindeki görevliler tarafından yakalanıp götürüldü.Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, aslanın kaçtığı ihbarı üzerine bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aslanın tekrar kafesine konulduğu yönünde tutanak tuttu.'Korkudan dışarı çıkamadık'Rıfat Aloğlu, köpeklerin havlamasıyla uyandıklarını ve yeğeninin bahçede aslanla karşılaştığını söyledi. Korkudan dışarı çıkamadıklarını belirten Aloğlu, "Daha önce de maymun kaçmıştı. Maymun da yan tarafımızda bulunan işletmeye girmişti. Maymundan bile tedirgin olduk, aslandan nasıl korkmayalım?" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221203/turkiyeye-kacak-yollarla-getirilen-misir-yilani-koruma-altina-alindi-1064109118.html
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ankara, hayvan, hayvan hakları, hayvanat bahçesi, hapishane, gölbaşı, aslan
ankara, hayvan, hayvan hakları, hayvanat bahçesi, hapishane, gölbaşı, aslan

Ankara'da kapatılan hayvanat bahçesinden aslan kaçtı

14:37 15.12.2022
© DHAAnkara'da kapatılan hayvanat bahçesinden aslan kaçtı
Ankara'da kapatılan hayvanat bahçesinden aslan kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© DHA
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Ankara Gölbaşı'nda kapatılan hayvanat bahçesinden aslan kaçtı. Bir süre caddede başıboş şekilde dolaşan aslan, doğa koruma ekiplerince yakalandı.
Ankara'da gece saatlerinde hayvanat bahçesinden kaçan aslan paniğe neden oldu.
Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik arazide kurulu hayvanat bahçesinin ruhsatı, içerideki aslan ve kaplanların kükreme sesi ve kötü koku nedeniyle mahkeme kararıyla iptal edildi.
Daha önce yargı sürecinde mühürlenip, iş yeri sahibinin itirazı üzerine açılan hayvanat bahçesi, ruhsat iptali kararıyla ekimde ikinci kez mühürlendi ve hayvanların tahliyesi için süre verildi.
Mahalle arasında ziyarete kapalı hayvanat bahçesindeki aslanlardan biri, dün sabaha karşı kafesinden kaçtı. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, daha sonra Rıfat Aloğlu isimli bir vatandaşın evinin bahçesine girdi.
Sabaha karşı köpeklerin havlamasıyla uyanan ev sakinleri, bahçede aslanı görünce büyük korku yaşadı. Aslan, daha sonra hayvanat bahçesindeki görevliler tarafından yakalanıp götürüldü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, aslanın kaçtığı ihbarı üzerine bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aslanın tekrar kafesine konulduğu yönünde tutanak tuttu.

'Korkudan dışarı çıkamadık'

Rıfat Aloğlu, köpeklerin havlamasıyla uyandıklarını ve yeğeninin bahçede aslanla karşılaştığını söyledi. Korkudan dışarı çıkamadıklarını belirten Aloğlu, "Daha önce de maymun kaçmıştı. Maymun da yan tarafımızda bulunan işletmeye girmişti. Maymundan bile tedirgin olduk, aslandan nasıl korkmayalım?" dedi.
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