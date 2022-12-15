https://sputniknews.com.tr/20221215/ankarada-kapatilan-hayvanat-bahcesinden-aslan-kacti-1064626113.html

Ankara'da kapatılan hayvanat bahçesinden aslan kaçtı

Ankara'da kapatılan hayvanat bahçesinden aslan kaçtı

Ankara Gölbaşı'nda kapatılan hayvanat bahçesinden aslan kaçtı. Bir süre caddede başıboş şekilde dolaşan aslan, doğa koruma ekiplerince yakalandı. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T14:37+0300

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yaşam

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hayvan hakları

hayvanat bahçesi

hapishane

gölbaşı

aslan

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Ankara'da gece saatlerinde hayvanat bahçesinden kaçan aslan paniğe neden oldu.Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik arazide kurulu hayvanat bahçesinin ruhsatı, içerideki aslan ve kaplanların kükreme sesi ve kötü koku nedeniyle mahkeme kararıyla iptal edildi.Daha önce yargı sürecinde mühürlenip, iş yeri sahibinin itirazı üzerine açılan hayvanat bahçesi, ruhsat iptali kararıyla ekimde ikinci kez mühürlendi ve hayvanların tahliyesi için süre verildi.Mahalle arasında ziyarete kapalı hayvanat bahçesindeki aslanlardan biri, dün sabaha karşı kafesinden kaçtı. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, daha sonra Rıfat Aloğlu isimli bir vatandaşın evinin bahçesine girdi.Sabaha karşı köpeklerin havlamasıyla uyanan ev sakinleri, bahçede aslanı görünce büyük korku yaşadı. Aslan, daha sonra hayvanat bahçesindeki görevliler tarafından yakalanıp götürüldü.Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, aslanın kaçtığı ihbarı üzerine bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aslanın tekrar kafesine konulduğu yönünde tutanak tuttu.'Korkudan dışarı çıkamadık'Rıfat Aloğlu, köpeklerin havlamasıyla uyandıklarını ve yeğeninin bahçede aslanla karşılaştığını söyledi. Korkudan dışarı çıkamadıklarını belirten Aloğlu, "Daha önce de maymun kaçmıştı. Maymun da yan tarafımızda bulunan işletmeye girmişti. Maymundan bile tedirgin olduk, aslandan nasıl korkmayalım?" dedi.

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ankara, hayvan, hayvan hakları, hayvanat bahçesi, hapishane, gölbaşı, aslan