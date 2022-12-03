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Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 'Mısır yılanı', koruma altına alındı
Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 'Mısır yılanı', koruma altına alındı
Türkiye'ye yollarla getirilen 'Mısır yılanı' Şanlıurfa’daki kontrollerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasadışı yollarla sokulan bir Mısır yılanı tespit etti. Yılana el koyan ekipler, yılanı bulunduran şahsa ise idari para cezası uyguladı. Mısır yılanını alan ekipler, gerekli kontrollerinin yapması için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada kontrolden geçirilen Mısır yılanı, Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.
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yılan, kaçak, şanlıurfa
yılan, kaçak, şanlıurfa

Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 'Mısır yılanı', koruma altına alındı

00:53 03.12.2022 (güncellendi: 01:02 03.12.2022)
© İHA / ŞİNASİ İNAN-AW773205Mısır yılanı
Mısır yılanı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© İHA / ŞİNASİ İNAN-AW773205
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Türkiye'ye yollarla getirilen 'Mısır yılanı' Şanlıurfa’daki kontrollerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasadışı yollarla sokulan bir Mısır yılanı tespit etti. Yılana el koyan ekipler, yılanı bulunduran şahsa ise idari para cezası uyguladı.


Mısır yılanını alan ekipler, gerekli kontrollerinin yapması için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada kontrolden geçirilen Mısır yılanı, Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.
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