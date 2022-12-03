https://sputniknews.com.tr/20221203/turkiyeye-kacak-yollarla-getirilen-misir-yilani-koruma-altina-alindi-1064109118.html

Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 'Mısır yılanı', koruma altına alındı

Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 'Mısır yılanı', koruma altına alındı

Türkiye'ye yollarla getirilen 'Mısır yılanı' Şanlıurfa’daki kontrollerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

yılan

kaçak

şanlıurfa

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasadışı yollarla sokulan bir Mısır yılanı tespit etti. Yılana el koyan ekipler, yılanı bulunduran şahsa ise idari para cezası uyguladı. Mısır yılanını alan ekipler, gerekli kontrollerinin yapması için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada kontrolden geçirilen Mısır yılanı, Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

şanlıurfa

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