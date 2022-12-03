https://sputniknews.com.tr/20221203/turkiyeye-kacak-yollarla-getirilen-misir-yilani-koruma-altina-alindi-1064109118.html
Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 'Mısır yılanı', koruma altına alındı
Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 'Mısır yılanı', koruma altına alındı
Türkiye'ye yollarla getirilen 'Mısır yılanı' Şanlıurfa’daki kontrollerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T00:53+0300
2022-12-03T00:53+0300
2022-12-03T01:02+0300
yaşam
yılan
kaçak
şanlıurfa
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasadışı yollarla sokulan bir Mısır yılanı tespit etti. Yılana el koyan ekipler, yılanı bulunduran şahsa ise idari para cezası uyguladı. Mısır yılanını alan ekipler, gerekli kontrollerinin yapması için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada kontrolden geçirilen Mısır yılanı, Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.
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yılan, kaçak, şanlıurfa
Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 'Mısır yılanı', koruma altına alındı
00:53 03.12.2022 (güncellendi: 01:02 03.12.2022) Abone ol
Türkiye'ye yollarla getirilen 'Mısır yılanı' Şanlıurfa’daki kontrollerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasadışı yollarla sokulan bir Mısır yılanı tespit etti. Yılana el koyan ekipler, yılanı bulunduran şahsa ise idari para cezası uyguladı.
Mısır yılanını alan ekipler, gerekli kontrollerinin yapması için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada kontrolden geçirilen Mısır yılanı, Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.