https://sputniknews.com.tr/20221215/aile-bakanligi-erken-yasta-ve-zorla-evlilik-oranlarinin-yuksek-oldugu-illeri-acikladi-1064615245.html
Aile Bakanlığı, erken yaşta ve zorla evlilik oranlarının yüksek olduğu illeri açıkladı
Aile Bakanlığı, erken yaşta ve zorla evlilik oranlarının yüksek olduğu illeri açıkladı
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 'erken yaşta ve zorla evlilik... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T11:45+0300
2022-12-15T11:45+0300
2022-12-15T11:46+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
derya yanık
ömer fethi gürer
ak parti
chp
soru önergesi
çocuk yaşta evlilik
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a "2017 yılından itibaren kaç ilde erken yaşta ve zorla evlilik ile mücadele eylem planı uyguladıklarını ve bu illerin hangileri olduğunu" sordu.Bakan Yanık’ın imzası ile verilen cevapta, 2017’den 2022’ye kadar 18 ilde bu eylem planlarının hazırlandığını ve uygulamaya başlandığını belirtti. Yanık’ın cevabında bu iller ve yapılan çalışmalar şöyle yer aldı:2022’de 4 ilde daha çalışma başlatıldı2022 Yılında bu 18 ilde yeni eylem planları hazırlama çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Bakan Yanık, 4 ilde daha eylem planı hazırlamaya başladıklarını söyledi. Bakan Yanık, soru önergesine verdiği yanıtta yeni çalışmalarla ilgili “2022 yılında daha önce Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Plan hazırlanan illerde yeni il eylem planlarım hazırlamaları; il eylem planı hazırlamak üzere saha ziyareti gerçekleştirilmeyen, bununla birlikte TÜİK verilerine göre erken yaşta evlilik sayılarının görece yüksek olduğu illerde (Afyonkarahisar, Ardahan, Edime, Siirt) ise ‘erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele’ konusuna Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planlarında daha fazla yer verilmesi ve konuya ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir” bilgisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221215/6-yasindaki-kiza-cinsel-istismar-iddialarina-iliskin-baba-yusuf-ziya-gumusel-gozaltina-alindi-1064609500.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık, ömer fethi gürer, ak parti, chp, soru önergesi, çocuk yaşta evlilik
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık, ömer fethi gürer, ak parti, chp, soru önergesi, çocuk yaşta evlilik
Aile Bakanlığı, erken yaşta ve zorla evlilik oranlarının yüksek olduğu illeri açıkladı
11:45 15.12.2022 (güncellendi: 11:46 15.12.2022) Abone ol
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 'erken yaşta ve zorla evlilik oranlarının' yüksek olduğu 22 ilde mücadele il eylem planları hazırladıklarını belirtti.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a "2017 yılından itibaren kaç ilde erken yaşta ve zorla evlilik ile mücadele eylem planı uyguladıklarını ve bu illerin hangileri olduğunu" sordu.
Bakan Yanık’ın imzası ile verilen cevapta, 2017’den 2022’ye kadar 18 ilde bu eylem planlarının hazırlandığını ve uygulamaya başlandığını belirtti. Yanık’ın cevabında bu iller ve yapılan çalışmalar şöyle yer aldı:
“Türkiye'de erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları dâhil olmak üzere ilgili tüm tarafların katılımı ile kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımız tarafından; 2017 sonu ile 2018 yılı içerisinde erken yaşta ve zorla evlilik oranlarının yüksek olduğu illere yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda Diyarbakır, Urfa, Mardin, İzmir’in Kiraz ilçesi, Antalya, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Gaziantep, Kilis, Nevşehir, Yozgat, Aksaray, Niğde, Hatay ve Kahramanmaraş illerine saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Saha ziyaretlerinde Bakanlığımız İl Müdürlükleri tarafından illerde erken yaşta evliliklerin durumuna ilişkin raporlar hazırlanmış olup ildeki ilgili kamu kurum temsilcileri ile yapılan görüşmeler ve ilin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda her il için ‘Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planları’ hazırlanmıştır.”
2022’de 4 ilde daha çalışma başlatıldı
2022 Yılında bu 18 ilde yeni eylem planları hazırlama çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Bakan Yanık, 4 ilde daha eylem planı hazırlamaya başladıklarını söyledi.
Bakan Yanık, soru önergesine verdiği yanıtta yeni çalışmalarla ilgili “2022 yılında daha önce Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Plan hazırlanan illerde yeni il eylem planlarım hazırlamaları; il eylem planı hazırlamak üzere saha ziyareti gerçekleştirilmeyen, bununla birlikte TÜİK verilerine göre erken yaşta evlilik sayılarının görece yüksek olduğu illerde (Afyonkarahisar, Ardahan, Edime, Siirt) ise ‘erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele’ konusuna Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planlarında daha fazla yer verilmesi ve konuya ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir” bilgisini verdi.