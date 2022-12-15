https://sputniknews.com.tr/20221215/aile-bakanligi-erken-yasta-ve-zorla-evlilik-oranlarinin-yuksek-oldugu-illeri-acikladi-1064615245.html

Aile Bakanlığı, erken yaşta ve zorla evlilik oranlarının yüksek olduğu illeri açıkladı

Aile Bakanlığı, erken yaşta ve zorla evlilik oranlarının yüksek olduğu illeri açıkladı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 'erken yaşta ve zorla evlilik... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T11:45+0300

2022-12-15T11:45+0300

2022-12-15T11:46+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

derya yanık

ömer fethi gürer

ak parti

chp

soru önergesi

çocuk yaşta evlilik

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a "2017 yılından itibaren kaç ilde erken yaşta ve zorla evlilik ile mücadele eylem planı uyguladıklarını ve bu illerin hangileri olduğunu" sordu.Bakan Yanık’ın imzası ile verilen cevapta, 2017’den 2022’ye kadar 18 ilde bu eylem planlarının hazırlandığını ve uygulamaya başlandığını belirtti. Yanık’ın cevabında bu iller ve yapılan çalışmalar şöyle yer aldı:2022’de 4 ilde daha çalışma başlatıldı2022 Yılında bu 18 ilde yeni eylem planları hazırlama çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Bakan Yanık, 4 ilde daha eylem planı hazırlamaya başladıklarını söyledi. Bakan Yanık, soru önergesine verdiği yanıtta yeni çalışmalarla ilgili “2022 yılında daha önce Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Plan hazırlanan illerde yeni il eylem planlarım hazırlamaları; il eylem planı hazırlamak üzere saha ziyareti gerçekleştirilmeyen, bununla birlikte TÜİK verilerine göre erken yaşta evlilik sayılarının görece yüksek olduğu illerde (Afyonkarahisar, Ardahan, Edime, Siirt) ise ‘erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele’ konusuna Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planlarında daha fazla yer verilmesi ve konuya ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir” bilgisini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221215/6-yasindaki-kiza-cinsel-istismar-iddialarina-iliskin-baba-yusuf-ziya-gumusel-gozaltina-alindi-1064609500.html

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık, ömer fethi gürer, ak parti, chp, soru önergesi, çocuk yaşta evlilik