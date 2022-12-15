https://sputniknews.com.tr/20221215/abden-imamoglu-karari-aciklamasi-hakimler-ve-savcilar-uzerindeki-siyasi-baskiyi-teyit-etti-1064640165.html

AB'den İmamoğlu açıklaması: 'Hakimler ve savcılar üzerindeki siyasi baskıyı teyit etti'

AB'den İmamoğlu açıklaması: 'Hakimler ve savcılar üzerindeki siyasi baskıyı teyit etti'

Avrupa Birliği (AB), İmamoğlu'na hapis cezası verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Hakimler ve savcılar üzerindeki siyasi baskıyı teyit etti" ifadelerini... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T18:48+0300

2022-12-15T18:48+0300

2022-12-15T18:50+0300

politika

türkiye

ekrem imamoğlu

yargılama

hapis cezası

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Avrupa Birliği (AB), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 aylık mahkumiyet kararı sonrası yaptığı açıklamada, kararı "Türkiye'de demokrasi adına büyük bir gerileme" ifadeleriyle nitelendirdi. İmamoğlu'na verilen cezanın 'orantısız olduğu' ve 'hakimler ve savcılar üzerindeki gereksiz siyasi baskıyı teyit ettiği' belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Bu karar, gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri öncesinde, seçim özgürlüğünü ve adaleti baltalayan yargı sisteminin siyasallaşması bağlamında özellikle önemli. Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında süregelen gerilemeyi şimdi tersine çevirmesi gerekiyor."

https://sputniknews.com.tr/20221215/imamoglu-ile-millet-ittifaki-mahkeme-karari-sonrasi-sarachanede-istanbullularla-bulusuyor-1064633203.html

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türkiye, ekrem imamoğlu, yargılama, hapis cezası