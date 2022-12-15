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AB'den İmamoğlu açıklaması: 'Hakimler ve savcılar üzerindeki siyasi baskıyı teyit etti'
AB'den İmamoğlu açıklaması: 'Hakimler ve savcılar üzerindeki siyasi baskıyı teyit etti'
Avrupa Birliği (AB), İmamoğlu'na hapis cezası verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Hakimler ve savcılar üzerindeki siyasi baskıyı teyit etti" ifadelerini... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T18:48+0300
2022-12-15T18:50+0300
politika
türkiye
ekrem imamoğlu
yargılama
hapis cezası
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Avrupa Birliği (AB), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 aylık mahkumiyet kararı sonrası yaptığı açıklamada, kararı "Türkiye'de demokrasi adına büyük bir gerileme" ifadeleriyle nitelendirdi. İmamoğlu'na verilen cezanın 'orantısız olduğu' ve 'hakimler ve savcılar üzerindeki gereksiz siyasi baskıyı teyit ettiği' belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Bu karar, gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri öncesinde, seçim özgürlüğünü ve adaleti baltalayan yargı sisteminin siyasallaşması bağlamında özellikle önemli. Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında süregelen gerilemeyi şimdi tersine çevirmesi gerekiyor."
https://sputniknews.com.tr/20221215/imamoglu-ile-millet-ittifaki-mahkeme-karari-sonrasi-sarachanede-istanbullularla-bulusuyor-1064633203.html
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türkiye, ekrem imamoğlu, yargılama, hapis cezası
türkiye, ekrem imamoğlu, yargılama, hapis cezası

AB'den İmamoğlu açıklaması: 'Hakimler ve savcılar üzerindeki siyasi baskıyı teyit etti'

18:48 15.12.2022 (güncellendi: 18:50 15.12.2022)
© AAİmamoğlu ve Akşener
İmamoğlu ve Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© AA
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Avrupa Birliği (AB), İmamoğlu'na hapis cezası verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Hakimler ve savcılar üzerindeki siyasi baskıyı teyit etti" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 aylık mahkumiyet kararı sonrası yaptığı açıklamada, kararı "Türkiye'de demokrasi adına büyük bir gerileme" ifadeleriyle nitelendirdi.
İmamoğlu'na verilen cezanın 'orantısız olduğu' ve 'hakimler ve savcılar üzerindeki gereksiz siyasi baskıyı teyit ettiği' belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Bu karar, gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri öncesinde, seçim özgürlüğünü ve adaleti baltalayan yargı sisteminin siyasallaşması bağlamında özellikle önemli.
Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında süregelen gerilemeyi şimdi tersine çevirmesi gerekiyor."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
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