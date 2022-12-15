https://sputniknews.com.tr/20221215/abd-yeni-cikarma-gemisine-irak-isgalinde-binlerce-sivilin-olduruldugu-fellucenin-adini-verdi-1064606686.html

ABD, yeni çıkarma gemisine Irak işgalinde binlerce sivilin öldürüldüğü Felluce'nin adını verdi

ABD, yeni çıkarma gemisine Irak işgalinde binlerce sivilin öldürüldüğü Felluce'nin adını verdi

ABD Donanması, yeni nesil çıkarma gemisine, Irak işgali sırasında binlerce sivilin öldürüldüğü Felluce ismini verdi. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T05:35+0300

2022-12-15T05:35+0300

2022-12-15T05:35+0300

savunma

abd

ortadoğu

irak

felluce

çıkarma

gemi

işgal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061417593_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_620195bdd1476e16b5c5a0ede15b1239.jpg

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Carlos Del Toro, Amerikan donanmasının yeni çıkarma gemisine Irak işgali sırasında kanlı çatışmaların yaşandığı ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği birinci ve ikinci Felluce muharebelerini anmak üzere Felluce ismini verdiklerini açıkladı.İsim verme töreninde konuşan Del Toro, "Her iki Felluce muharebesinde yiğitçe savaşan ve hayatlarını feda eden denizcileri, askerleri ve koalisyon güçlerini anmak bir onurdur. Deniz Piyadelerinin savaşları bu isimle anılmayı hak ediyor ve çıkarma gemisinin benzersiz yetenekleri, dünyanın dört bir yanındaki herkese, savaşçıların bu savaşta sergilediği yiğitlik, cesaret ve özgürlüğe bağlılığın göstergesi olarak hizmet edecek” diye konuştu.Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral David H. Berger ise törende, "Olağanüstü şartlar altında, Deniz Piyadeleri, kentsel bir alanda savunmanın tüm avantajlarından yararlanan kararlı bir düşmana karşı galip geldi. Felluce Muharebesi, tüm Deniz Piyadelerinin zihnine kazınmıştır ve öyle kalacaktır” dedi.İşgalin en kanlı bölgesi: FelluceABD’nin Irak’ı 2003’te işgal etmesinden sonra en kanlı çatışmalar Felluce’de yaşanmıştı.Birinci Felluce saldırısı, Nisan 2004'te 4 ABD'li paralı askeri öldüren kişileri yakalamak veya öldürmek üzere düzenlenmişti.ABD, saldırı büyük ölçüde başarısız olup, askerleri kayıplar verdikten sonra 7 Kasım’da kanlı katliamlara sahne olan Felluce kuşatmasını başlatmıştı.Phantom Fury Operasyonu adı verilen kuşatmada binlerce Iraklı sivil hayatını kaybetmiş, 100’den fazla koalisyon askeri ölmüş, 600’den fazla asker yaralanmıştı.ABD envanterindeki Amerika sınıfı amfibi gemileri Deniz Piyadeleri tarafından çıkarma operasyonlarında kullanılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221110/bidendan-yeni-gaf-hersonla-felluceyi-karistirdi--1063269562.html

abd

irak

felluce

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, irak, felluce, çıkarma, gemi, işgal