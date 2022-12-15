https://sputniknews.com.tr/20221215/15-yasindaki-cocugun-midesinden-1-metrelik-sarj-kablosu-ve-toka-cikti-1064622923.html

15 yaşındaki çocuğun midesinden 1 metrelik şarj kablosu ve toka çıktı

15 yaşındaki çocuğun midesinden 1 metrelik şarj kablosu ve toka çıktı

Diyarbakır'da kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen, çekilen röntgeninde 1 metrelik şarj kablosu ve toka yuttuğu tespit edilen 15 yaşındaki erkek... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T13:46+0300

2022-12-15T13:46+0300

2022-12-15T13:46+0300

yaşam

mide

şarj aleti

diyarbakır

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Diyarbakır'da kusma ve bulantı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürülen erkek çocuğunun çekilen röntgeninde, midesinde şarj kablosu ve toka olduğu tespit edildi. Bunun üzerine çocuk, ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.Üniversitenin Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan ve ekibi tarafından yapılan endoskopik işlemle çocuğun midesindeki kablo ve toka başarıyla çıkarıldı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan çocuk taburcu edildi.'Kabloyu çıkarırken zorlandık'Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Yaşar Doğan, kablonun bir ucunun ince bağırsağa geçmesi nedeniyle zorlandıklarını ifade ederek, “Hastanın kusma ve karın ağrısı şikayetleri olması üzerine sağlık kuruluşuna başvurulmuş. Orada yapılan incelemelerde hastanın midesinde kablo tespit edilmesi üzerine bize danışıldı. 112 aracılığıyla hastaya gerekli işlemi yapıp yapmayacaklarını bize sordular. Biz de hastayı bize gönderebileceklerini kendilerine ilettik. Hasta bize geldikten sonra ön hazırlık yapıldı ve gerekli olan açlık süresinin ardından hastaya endoskopik işlem yapıldı. Endoskopik işlemle midedeki kablo çıkarıldı. Kabloyu çıkarırken açıkçası zorlandık, çünkü kablonun bir ucu ince bağırsağa geçmişti. İşlem başarılı bir şekilde sonlandırıldıktan sonra hasta sağlıklı bir şekilde evine gönderildi” dedi.

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mide, şarj aleti, diyarbakır