https://sputniknews.com.tr/20220930/karin-agrisi-sikayetiyle-gitti-midesinden-63-kasik-cikti-1061794832.html
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, midesinden 63 tane kaşık çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, midesinden 63 tane kaşık çıktı
Hindistan'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın midesinden 60'dan fazla metal kaşık çıkarıldı. 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T14:16+0300
2022-09-30T14:16+0300
2022-09-30T14:21+0300
kaşık
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hindistan
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Kuzey Hindistan'daki Muzaffarnagar bölgesinde yaşanan olayda, dayanılmaz mide ağrısı şiakeyetiyle hastaneye başvuran adam tedaviye alındı.Yemek yiyemez ve içemez duruma gelen 32 yaşındaki adamın ağrısının sebebini belirlemek isteyen doktorlar röntgen ve tomografi taraması yaptı.İlk etapta bir tümörden şüphelenen doktorlar taramalar neticesinde adamın midesinde yoğun şekilde yabancı madde olduğunu tespit etti.NTV’nin aktardığına göre, iki saatten fazla süen ameliyatı yapan doktor, "Ameliyatta yabancı cisimlerin çelik kaşık olduğunu fark ettik. Bu kadar çok kaşık çıkınca şok olduk. Tam 63 tane vardı. 35 yıllık meslek hayatımda gördüğüm nadir tıbbi vakalardan biriydi" dedi.Dr. Rakesh Khurana, adamın kaşıkların kafasını kırdığını ve sadece sap kısımlarını yuttuğunu belirtti.İyileşmesi için yoğun bakımda tutulan hasta ise yaklaşık altı ay önce metal nesneleri yemeye başladığını söyledi.Pika Sendromu nedir?Doktorlar hastanın Pika Sendromu olarak bilinen, besin olarak kabul edilmeyen maddelerin devamlı ve ısrarlı bir şekilde yenilmesi alışkanlığı olabileceğine inanıyor.Toprak, kil, tebeşir, kömür gibi nesneleri yeme alışkanlığı tıpta pika sendromu olarak adlandırılıyor. İsmi halk arasında fazla bilinmese de demir, çinko, kalsiyum eksikliği gibi nedenler ile kişiler bu maddeleri yeme eğilimine giriyor. Ancak uzmanlara göre bu durum hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi gibi sorunlara neden olabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220718/karin-agrisi-sikayetiyle-hastaneye-giden-kisinin-midesinden-158-parca-metal-cikti-1058826362.html
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kaşık, mide, hindistan
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, midesinden 63 tane kaşık çıktı
14:16 30.09.2022 (güncellendi: 14:21 30.09.2022) Abone ol
Hindistan'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın midesinden 60'dan fazla metal kaşık çıkarıldı.
Kuzey Hindistan'daki Muzaffarnagar bölgesinde yaşanan olayda, dayanılmaz mide ağrısı şiakeyetiyle hastaneye başvuran adam tedaviye alındı.
Yemek yiyemez ve içemez duruma gelen 32 yaşındaki adamın ağrısının sebebini belirlemek isteyen doktorlar röntgen ve tomografi taraması yaptı.
İlk etapta bir tümörden şüphelenen doktorlar taramalar neticesinde adamın midesinde yoğun şekilde yabancı madde olduğunu tespit etti.
NTV’nin aktardığına göre, iki saatten fazla süen ameliyatı yapan doktor, "Ameliyatta yabancı cisimlerin çelik kaşık olduğunu fark ettik. Bu kadar çok kaşık çıkınca şok olduk. Tam 63 tane vardı. 35 yıllık meslek hayatımda gördüğüm nadir tıbbi vakalardan biriydi" dedi.
Dr. Rakesh Khurana, adamın kaşıkların kafasını kırdığını ve sadece sap kısımlarını yuttuğunu belirtti.
İyileşmesi için yoğun bakımda tutulan hasta ise yaklaşık altı ay önce metal nesneleri yemeye başladığını söyledi.
Pika Sendromu nedir?
Doktorlar hastanın Pika Sendromu olarak bilinen, besin olarak kabul edilmeyen maddelerin devamlı ve ısrarlı bir şekilde yenilmesi alışkanlığı olabileceğine inanıyor.
Toprak, kil, tebeşir, kömür gibi nesneleri yeme alışkanlığı tıpta pika sendromu olarak adlandırılıyor. İsmi halk arasında fazla bilinmese de demir, çinko, kalsiyum eksikliği gibi nedenler ile kişiler bu maddeleri yeme eğilimine giriyor. Ancak uzmanlara göre bu durum hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi gibi sorunlara neden olabiliyor.