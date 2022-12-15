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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracın üstüne çıkıp benzin döktü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracın üstüne çıkıp benzin döktü
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilinin üzerine çıkıp benzin döken sürücüye itfaiye su ile müdahale etti. Polis, elindeki benzin bidonuyla... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T16:47+0300
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yaşam
benzin
istanbul
araba
kendini yakma eylemi
polis
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakasına geçiş istikametinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, köprünün ortasında otomobilini durdurup tavanına çıktı. Şahıs elinde bulunan şişe içerisindeki benzin benzeri maddeyi kendi üzerine ve otomobilin üzerine döktü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, otomobil üzerindeki şahsı ikna etmek için çaba sarf etse de şahıs elindeki şişeyi bırakıp aracın üzerinden inmeye ikna olmadı.Bunun üzerine itfaiye eri tarafından otomobil üzerindeki şahsa hortum ile su sıkıldı. Kendisine su sıkılmasına öfkelenen şahıs elindeki şişe ile beraber itfaiyecilere doğru koşmak isteyince otomobilin üzerinden yere düştü. Yere düşen şahıs polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20220925/once-annesinin-basini-kesip-camdan-asagiya-atti-sonra-evi-yakmaya-calisti-1061608927.html
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benzin, istanbul, araba, kendini yakma eylemi, polis
benzin, istanbul, araba, kendini yakma eylemi, polis

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracın üstüne çıkıp benzin döktü

16:47 15.12.2022 (güncellendi: 16:52 15.12.2022)
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR - ŞÜKRÜ ABANO15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracın üstüne çıkıp benzin döktü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracın üstüne çıkıp benzin döktü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR - ŞÜKRÜ ABANO
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İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilinin üzerine çıkıp benzin döken sürücüye itfaiye su ile müdahale etti. Polis, elindeki benzin bidonuyla çakmağı vermesi için sürücüyü uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak bir türlü ikna olmayan sürücüyü itfaiye, hortumla su sıkarak yakaladı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakasına geçiş istikametinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, köprünün ortasında otomobilini durdurup tavanına çıktı. Şahıs elinde bulunan şişe içerisindeki benzin benzeri maddeyi kendi üzerine ve otomobilin üzerine döktü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, otomobil üzerindeki şahsı ikna etmek için çaba sarf etse de şahıs elindeki şişeyi bırakıp aracın üzerinden inmeye ikna olmadı.

Bunun üzerine itfaiye eri tarafından otomobil üzerindeki şahsa hortum ile su sıkıldı. Kendisine su sıkılmasına öfkelenen şahıs elindeki şişe ile beraber itfaiyecilere doğru koşmak isteyince otomobilin üzerinden yere düştü. Yere düşen şahıs polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.
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