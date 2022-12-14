https://sputniknews.com.tr/20221214/yilbasi-hindisinin-fiyati-bin-liraya-kadar-cikiyor-1064563332.html
Yılbaşı hindisinin fiyatı bin liraya kadar çıkıyor
Yılbaşı hindisinin fiyatı bin liraya kadar çıkıyor
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hindi yetiştiricileri yılbaşına sayılı günler kala hindileri satmaya başladı. Kilosu 100 lira olan hindiler, ağırlığına göre bin... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T10:53+0300
2022-12-14T10:53+0300
2022-12-14T10:53+0300
ekonomi
hindi
fiyat
gıda fiyatları
yılbaşı
hayvan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0e/1064563187_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_29693be7a5c3cace4cae9adbbadc43d7.jpg
Yılbaşı yaklaşırken hindi satışları da artıyor. Kocaeli'de köylerde kümes ve çiftliklerde yetiştirilen ‘Amerikan bronzu’ cinsi hindiler yılbaşına kısa bir süre kala otel, restoran ve marketler tarafından satın alınmaya başlandı.Nisan ayında beslenmeye başlanan ve yıl sonuna kadar 5-10 kilo aralığına ulaşan hindiler, kilosu 100 liradan satılıyor. Hindiler ağırlıklarına göre bin lirayı bulan fiyatlara satılıyor.Hindi yetiştiricisi İsmail Turan, yetiştirdikleri yaklaşık bin hindiden 300 civarı kaldığını söyledi.Kalan hindilerin de yılbaşına kadar mutlaka satılacağını belirten Turan, ''Bir hindi ortalama 5-10 kilo arasında değişiyor. 500 ile bin TL arasında satıyoruz. Genelde bu hindiler oteller, restoranlar ve marketlere satılıyor'' dedi.Turan, ''Hindiye Amerikan bronz hindisi de deniliyor ama burada yetiştirildiği için bizler Kandıra hindisi diyoruz. Kandıra, hindiyle meşhur olduğu için bazıları Kandıra hindisinin adını kullanıp satmaya çalışıyor. Biz Kandıra merkezinde orijinal Kandıra hindisini satıyoruz" açıklamasında da bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221214/bilim-insanlarindan-cagri-karadenizde-hamsi-avciligi-yasaklansin-1064561913.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0e/1064563187_82:0:645:422_1920x0_80_0_0_c34a8dec9036b3b2b9cb0034445c24aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hindi, fiyat, gıda fiyatları, yılbaşı, hayvan
hindi, fiyat, gıda fiyatları, yılbaşı, hayvan
Yılbaşı hindisinin fiyatı bin liraya kadar çıkıyor
Abone ol
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hindi yetiştiricileri yılbaşına sayılı günler kala hindileri satmaya başladı. Kilosu 100 lira olan hindiler, ağırlığına göre bin lirayı bulan fiyatla satılıyor.
Yılbaşı yaklaşırken hindi satışları da artıyor. Kocaeli'de köylerde kümes ve çiftliklerde yetiştirilen ‘Amerikan bronzu’ cinsi hindiler yılbaşına kısa bir süre kala otel, restoran ve marketler tarafından satın alınmaya başlandı.
Nisan ayında beslenmeye başlanan ve yıl sonuna kadar 5-10 kilo aralığına ulaşan hindiler, kilosu 100 liradan satılıyor. Hindiler ağırlıklarına göre bin lirayı bulan fiyatlara satılıyor.
Hindi yetiştiricisi İsmail Turan, yetiştirdikleri yaklaşık bin hindiden 300 civarı kaldığını söyledi.
Kalan hindilerin de yılbaşına kadar mutlaka satılacağını belirten Turan, ''Bir hindi ortalama 5-10 kilo arasında değişiyor. 500 ile bin TL arasında satıyoruz. Genelde bu hindiler oteller, restoranlar ve marketlere satılıyor'' dedi.
Turan, ''Hindiye Amerikan bronz hindisi de deniliyor ama burada yetiştirildiği için bizler Kandıra hindisi diyoruz. Kandıra, hindiyle meşhur olduğu için bazıları Kandıra hindisinin adını kullanıp satmaya çalışıyor. Biz Kandıra merkezinde orijinal Kandıra hindisini satıyoruz" açıklamasında da bulundu.