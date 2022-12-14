https://sputniknews.com.tr/20221214/bilim-insanlarindan-cagri-karadenizde-hamsi-avciligi-yasaklansin-1064561913.html

Bilim insanlarından çağrı: Karadeniz’de hamsi avcılığı yasaklansın

Bilim insanlarından çağrı: Karadeniz’de hamsi avcılığı yasaklansın

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Stoklarımız küçük yaş... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T10:07+0300

2022-12-14T10:07+0300

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Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu sürüyor. Palamut balığı ile sezona hızlı başlayan Karadenizli balıkçılar, sezon ortalarında bol bekledikleri hamsiden umduklarını bulamadı. Küçük boyda avlanan hamsilerin popülasyonu olumsuz etkileyeceği için geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hamsi için getirilen avlanma yasağının bu yıl da getirilmesi talep ediliyor.Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, hamsi stoklarının şu an küçük boylarda olduğunu söyledi. Deniz ortamında hamsilerin boy ortalamasının şu anda 7-8 santimetre olduğunu ancak bunun 11-13 santimetreye ulaşması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Boy olarak evet yasal ancak normal şartlarda bu hamsilerin tezgahlarda olmaması gerekiyor. Şuanda avlanmaması gereken bir durum var. Şu anda o tezgahlardaki 9 santimetrelik hamsiler, gırgır balıklarındaki elekten geçip, üst kısımda kalan boy grupları. Daha küçük olanları ise denize dökülüyor ya da el altından dökme hamsi olarak balık unu ve balık yağı fabrikalarına yolluyorlar. Dolayısı ile stoklarımız gerçekten küçük yaş gruplarında ve küçük boylardaki hamsiler. Bundan dolayı mutlak suretle bu stoku avlamamamız gerekmektedir. Kesinlikle av yasağının getirilmesi gereklidir" diye konuştu.'Karadeniz’de küçük boy balık değil, genç balıklar var, bunun anlamı ilerleyen yıllarda stok çökecek demek'Şu anda devam eden avcılıkta tutulan hamsilerin sanıldığı üzerine küçük boyutta olmadığını, sıfır yaş grubundaki balıklar olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Küçük boy grupları olması demek bu stokun çok genç bireylerden oluştuğunu ifade eder. Yani zaten yapılan çalışmalarda 7-8 santimetre boy grubundaki balığın sıfır yaş grubundaki balıklar. Bizim hamside 2-3 yaş olması lazım, en çok avlanan ise 1-2 yaş grubudur. Şu andaki balıklar ise sıfır yaş grubunda. Bu balıklar, yem olmadığı ve beslenemediğinden değil, bizim avlamamız gereken yaş gruplarındaki balık yok. Geçen yıl Gürcistan ve Abhazya’da bu hamsileri avladılar. Dolayısı ile şu anda Karadeniz’de küçük balık değil, genç bireyler var, 1 ve 2 yaşındaki ergin bireyler yok. Bunun anlamı gelecek yıllarda bu sıkıntının devam edeceğinin ve stokların çökeceğinin anlamını ifade eder” şeklinde konuştu.'Avlanmayı sürdürürsek gelecek yıllarda hamsi ve bununla beslenen balık türleri kalmayacak'“Hamsi avcılığını eğer şu anda sürdürürsek, hiç üremeye fırsat olmayacağı için gelecek yıllarda hamsi, alıp evlerimize götüreceğimiz bir balık türü olmayacak” diyen Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20221204/trabzonda-avlanan-yerli-hamsi-25-35-liradan-tezgahlardaki-yerini-aldi-1064141242.html

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türkiye, hamsi, balık, avcılık, balıkçı, balıkçı gemisi, balıkçılık