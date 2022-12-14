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https://sputniknews.com.tr/20221214/rusya-federasyon-konseyi-yabancilar-icin-tasiyici-anne-hizmetlerinin-yasaklanmasini-onayladi-1064586977.html
Rusya Federasyon Konseyi, yabancılar için taşıyıcı anne hizmetlerinin yasaklanmasını onayladı
Rusya Federasyon Konseyi, yabancılar için taşıyıcı anne hizmetlerinin yasaklanmasını onayladı
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya’da yabancıların taşıyıcı anne hizmetlerinden yararlanmasını yasaklayacak yasayı onayladı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T16:42+0300
2022-12-14T16:42+0300
dünya
rusya federasyon konseyi
taşıyıcı annelik
yasak
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Federasyon Konseyi'nde 141 senatörün desteklediği yasaya göre yabancı ülke vatandaşları ve bekar erkekler, taşıyıcı anne hizmetlerinden yararlanamayacak.Yasaya göre bundan böyle yalnızca evli olan Rusya Federasyonu vatandaşları ya da tıbbi nedenlerle normal yoldan çocuk doğuramayan bekar Rus kadınları, taşıyıcı anne hizmetlerinden yararlanabilecek.İlgili yasa tasarısı Aralık 2021’de parlamentonun alt kanadı Duma’ya sunulmuştu. Yasa tasarısı mayıs ayında yapılan ilk okumada kabul edilmiş, aralık ayında yapılan ikinci ve üçüncü okumada ise derhal onaylanmıştı.Yasanın mimarlarından biri olan eski Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Kuznetsova, yeni yasanın yabancı vatandaşların yararına taşıyıcı annelik hizmeti için harcanan 14 milyar rublelik bütçe tasarrufu sağlayacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221208/yabancilarin-rusyada-tasiyici-anne-yonteminden-yararlanmasini-yasaklayan-yasa-dumada-kabul-edildi-1064342447.html
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rusya federasyon konseyi, taşıyıcı annelik, yasak
rusya federasyon konseyi, taşıyıcı annelik, yasak

Rusya Federasyon Konseyi, yabancılar için taşıyıcı anne hizmetlerinin yasaklanmasını onayladı

16:42 14.12.2022
© AAHamile kadın , kürtaj
Hamile kadın , kürtaj - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AA
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya’da yabancıların taşıyıcı anne hizmetlerinden yararlanmasını yasaklayacak yasayı onayladı.
Federasyon Konseyi'nde 141 senatörün desteklediği yasaya göre yabancı ülke vatandaşları ve bekar erkekler, taşıyıcı anne hizmetlerinden yararlanamayacak.
Yasaya göre bundan böyle yalnızca evli olan Rusya Federasyonu vatandaşları ya da tıbbi nedenlerle normal yoldan çocuk doğuramayan bekar Rus kadınları, taşıyıcı anne hizmetlerinden yararlanabilecek.
İlgili yasa tasarısı Aralık 2021’de parlamentonun alt kanadı Duma’ya sunulmuştu. Yasa tasarısı mayıs ayında yapılan ilk okumada kabul edilmiş, aralık ayında yapılan ikinci ve üçüncü okumada ise derhal onaylanmıştı.
Yasanın mimarlarından biri olan eski Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Kuznetsova, yeni yasanın yabancı vatandaşların yararına taşıyıcı annelik hizmeti için harcanan 14 milyar rublelik bütçe tasarrufu sağlayacağını belirtmişti.
Hamilelerde Kovid aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
DÜNYA
Yabancıların Rusya’da taşıyıcı anne yönteminden yararlanmasını yasaklayan yasa Duma’da kabul edildi
8 Aralık, 15:15
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