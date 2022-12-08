https://sputniknews.com.tr/20221208/yabancilarin-rusyada-tasiyici-anne-yonteminden-yararlanmasini-yasaklayan-yasa-dumada-kabul-edildi-1064342447.html
Yabancıların Rusya’da taşıyıcı anne yönteminden yararlanmasını yasaklayan yasa Duma’da kabul edildi
Yabancıların Rusya’da taşıyıcı anne yönteminden yararlanmasını yasaklayan yasa Duma’da kabul edildi
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, yabancıların Rusya’da taşıyıcı anne yöntemiyle anne-baba olmalarını yasaklayan yasayı onayladı. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T15:15+0300
2022-12-08T15:15+0300
2022-12-08T15:15+0300
dünya
taşıyıcı
bebek
anne
rusya
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1049219747_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3378055398f5b02c6236771259fc5403.jpg
Duma’da yapılan bir dizi yeni düzenleme sonrasında kabul edilen yasaya göre Rusya’da sadece Rusya vatandaşlarının taşıyıcı anne yöntemi ile çocuk sahibi olabilecekleri vurgulandı.Fakat yabancı biriyle evli olan Rusya vatandaşlarının da taşıyıcı anne yönteminden yararlanabileceği ifade edildi. Bu maddenin yasaya, yabancı bir ülkenin vatandaşı ile evli olan Rusya vatandaşı kişiye ayrımcılık uygulanmaması adına eklendiği belirtildi.Bunun yanında taşıyıcı annelikten faydalanabileceklerin tanımlandığı maddede, ‘tıbbi sebepler ile çocuk sahibi olamayan bekar Rusya vatandaşı kadınlarının da bu yöntemden yararlanabilecekleri’ kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220317/avrupanin-bebek-fabrikasi-ukrayna-sicili-kirli-klinikler-sagligini-kaybeden-tasiyici-anneler-1054805528.html
bebek
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1049219747_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fa039f36bcb35ccc8e59d418283eff03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taşıyıcı, bebek, anne, rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma
taşıyıcı, bebek, anne, rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma
Yabancıların Rusya’da taşıyıcı anne yönteminden yararlanmasını yasaklayan yasa Duma’da kabul edildi
Abone ol
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, yabancıların Rusya’da taşıyıcı anne yöntemiyle anne-baba olmalarını yasaklayan yasayı onayladı.
Duma’da yapılan bir dizi yeni düzenleme sonrasında kabul edilen yasaya göre Rusya’da sadece Rusya vatandaşlarının taşıyıcı anne yöntemi ile çocuk sahibi olabilecekleri vurgulandı.
Fakat yabancı biriyle evli olan Rusya vatandaşlarının da taşıyıcı anne yönteminden yararlanabileceği ifade edildi. Bu maddenin yasaya, yabancı bir ülkenin vatandaşı ile evli olan Rusya vatandaşı kişiye ayrımcılık uygulanmaması adına eklendiği belirtildi.
Bunun yanında taşıyıcı annelikten faydalanabileceklerin tanımlandığı maddede, ‘tıbbi sebepler ile çocuk sahibi olamayan bekar Rusya vatandaşı kadınlarının da bu yöntemden yararlanabilecekleri’ kaydedildi.