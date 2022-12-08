https://sputniknews.com.tr/20221208/yabancilarin-rusyada-tasiyici-anne-yonteminden-yararlanmasini-yasaklayan-yasa-dumada-kabul-edildi-1064342447.html

Yabancıların Rusya’da taşıyıcı anne yönteminden yararlanmasını yasaklayan yasa Duma’da kabul edildi

Yabancıların Rusya’da taşıyıcı anne yönteminden yararlanmasını yasaklayan yasa Duma’da kabul edildi

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, yabancıların Rusya’da taşıyıcı anne yöntemiyle anne-baba olmalarını yasaklayan yasayı onayladı. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T15:15+0300

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taşıyıcı

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anne

rusya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

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Duma’da yapılan bir dizi yeni düzenleme sonrasında kabul edilen yasaya göre Rusya’da sadece Rusya vatandaşlarının taşıyıcı anne yöntemi ile çocuk sahibi olabilecekleri vurgulandı.Fakat yabancı biriyle evli olan Rusya vatandaşlarının da taşıyıcı anne yönteminden yararlanabileceği ifade edildi. Bu maddenin yasaya, yabancı bir ülkenin vatandaşı ile evli olan Rusya vatandaşı kişiye ayrımcılık uygulanmaması adına eklendiği belirtildi.Bunun yanında taşıyıcı annelikten faydalanabileceklerin tanımlandığı maddede, ‘tıbbi sebepler ile çocuk sahibi olamayan bekar Rusya vatandaşı kadınlarının da bu yöntemden yararlanabilecekleri’ kaydedildi.

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taşıyıcı, bebek, anne, rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma