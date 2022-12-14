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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221214/macaristanda-temel-gida-urunlerine-tavan-fiyat-uygulamasinin-suresi-uzatildi-1064561082.html
Macaristan'da temel gıda ürünlerine tavan fiyat uygulamasının süresi uzatıldı
Macaristan'da temel gıda ürünlerine tavan fiyat uygulamasının süresi uzatıldı
Macaristan'da hükümet, tüketicileri artan fiyatlardan korumak için temel gıda ürünlerine yönelik tavan fiyat uygulamasının süresini uzattı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T09:47+0300
2022-12-14T09:47+0300
avrupa'da enerji krizi
macaristan
gıda
ukrayna
tavan fiyat
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Macaristan Tarım Bakanlığı'ndan Macar Haber Ajansı'na (MTI) yapılan açıklamada, 15 Kasım 2021'de yürürlüğe giren temel gıda maddelerine tavan fiyat uygulamasının 30 Nisan 2023'e kadar uzatıldığı belirtildi.Ukrayna ihtilafı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle tüm Avrupa'da enerji fiyatlarının tarihi seviyelere yükseldiği ve bunun da gıda fiyatlarını etkilediği belirtilen açıklamada, hükümetin aileleri korumaya kararlı olduğu ve bu yüzden temel gıda ürünlerine yönelik tavan fiyat uygulamasını uzattığı kaydedildi.Enflasyonun kasımda yüzde 22'ye ulaştığı Macaristan'da, un, şeker, ayçiçeği yağı, patates, yumurta, domuz eti ve süte tavan fiyat uygulanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/orban-abnin-yaptirim-politikasinin-degismesi-gerek-1064251641.html
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macaristan, gıda, ukrayna, tavan fiyat
macaristan, gıda, ukrayna, tavan fiyat

Macaristan'da temel gıda ürünlerine tavan fiyat uygulamasının süresi uzatıldı

09:47 14.12.2022
© AFP 2022İtalya - market
İtalya - market - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022
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Macaristan'da hükümet, tüketicileri artan fiyatlardan korumak için temel gıda ürünlerine yönelik tavan fiyat uygulamasının süresini uzattı.
Macaristan Tarım Bakanlığı'ndan Macar Haber Ajansı'na (MTI) yapılan açıklamada, 15 Kasım 2021'de yürürlüğe giren temel gıda maddelerine tavan fiyat uygulamasının 30 Nisan 2023'e kadar uzatıldığı belirtildi.
Ukrayna ihtilafı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle tüm Avrupa'da enerji fiyatlarının tarihi seviyelere yükseldiği ve bunun da gıda fiyatlarını etkilediği belirtilen açıklamada, hükümetin aileleri korumaya kararlı olduğu ve bu yüzden temel gıda ürünlerine yönelik tavan fiyat uygulamasını uzattığı kaydedildi.
Enflasyonun kasımda yüzde 22'ye ulaştığı Macaristan'da, un, şeker, ayçiçeği yağı, patates, yumurta, domuz eti ve süte tavan fiyat uygulanıyor.
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