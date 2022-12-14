https://sputniknews.com.tr/20221214/macaristanda-temel-gida-urunlerine-tavan-fiyat-uygulamasinin-suresi-uzatildi-1064561082.html

Macaristan'da temel gıda ürünlerine tavan fiyat uygulamasının süresi uzatıldı

Macaristan'da temel gıda ürünlerine tavan fiyat uygulamasının süresi uzatıldı

Macaristan'da hükümet, tüketicileri artan fiyatlardan korumak için temel gıda ürünlerine yönelik tavan fiyat uygulamasının süresini uzattı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T09:47+0300

2022-12-14T09:47+0300

2022-12-14T09:47+0300

avrupa'da enerji krizi

macaristan

gıda

ukrayna

tavan fiyat

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Macaristan Tarım Bakanlığı'ndan Macar Haber Ajansı'na (MTI) yapılan açıklamada, 15 Kasım 2021'de yürürlüğe giren temel gıda maddelerine tavan fiyat uygulamasının 30 Nisan 2023'e kadar uzatıldığı belirtildi.Ukrayna ihtilafı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle tüm Avrupa'da enerji fiyatlarının tarihi seviyelere yükseldiği ve bunun da gıda fiyatlarını etkilediği belirtilen açıklamada, hükümetin aileleri korumaya kararlı olduğu ve bu yüzden temel gıda ürünlerine yönelik tavan fiyat uygulamasını uzattığı kaydedildi.Enflasyonun kasımda yüzde 22'ye ulaştığı Macaristan'da, un, şeker, ayçiçeği yağı, patates, yumurta, domuz eti ve süte tavan fiyat uygulanıyor.

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macaristan, gıda, ukrayna, tavan fiyat