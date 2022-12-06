https://sputniknews.com.tr/20221206/orban-abnin-yaptirim-politikasinin-degismesi-gerek-1064251641.html

Orban: AB'nin yaptırım politikasının değişmesi gerek

Orban: AB'nin yaptırım politikasının değişmesi gerek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin yaptırım politikalarını değiştirmesi gerektiğini, zira Ukrayna krizinden ABD'den çok daha fazla zarar gördüklerini... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T15:34+0300

2022-12-06T15:34+0300

2022-12-06T15:34+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

viktor orban

macaristan

emmanuel macron

fransa

yaptırım

doğalgaz

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'yı hedef alan ağır yaptırım politikasına ilişkin eleştiride bulundu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta ABD'nin büyük enerji üreticileri arasında yer alırken, AB'nin üye ülkelerinin petrol ve doğalgazda dışa bağımlı olmaları nedeniyle krizin ABD ve AB'yi nasıl etkilediği konusunda 'büyük bir boşluk' olduğu yönündeki yorumunu değerlendiren Orban, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron haklı: Rusya-Ukrayna savaşının maliyeti Atlantik'in iki yakasında da aynı ölçekte değil" dedi.Twitter hesabından paylaşım yapan Orban, "Avrupa sanayisinin hayatta kalmasını istiyorsak derhal enerji krizinin üzerine gitmeliyiz. Yaptırımları yeniden değerlendirmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.Macron ne demişti?Fransa lideri Macron, pazar günü ABD'nin CBS televizyonuna verdiği röportajda Avrupa'nın 'müzakere masasına döndüğü gün Rusya'ya nasıl garanti verileceğini" tartışması gerektiğini söylemişti.Fransa lideri, "Putin'in her zaman söylediği gibi, ele almamız gereken temel noktalardan biri, NATO'nun kapılarına kadar gelerek Rusya'yı tehdit edebilecek silahların konuşlandırılması korkusu" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221205/macronun-rusyanin-guvenlik-garantileri-talebini-dusunmek-gerek-aciklamasina-ukraynadan-tepki-1064162985.html

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rusya, ukrayna, viktor orban, macaristan, emmanuel macron, fransa, yaptırım, doğalgaz