https://sputniknews.com.tr/20221214/levent-goktas-turkiyeye-iade-edilecek-1064584085.html

Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek

Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek

Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talep, Bulgaristan makamlarınca kabul edildi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

levent göktaş

necip hablemitoğlu

suikast

türkiye

bulgaristan

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Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebi Bulgaristan makamlarınca kabul edildi.Alınan bilgiye göre, akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin bugün aldığı kararla kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221128/hablemitoglu-suikasti-zanlisi-levent-goktasin-turkiyeye-iadesi-reddedildi--1063942030.html

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levent göktaş, necip hablemitoğlu, suikast, türkiye, bulgaristan