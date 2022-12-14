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Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek
Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek
Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talep, Bulgaristan makamlarınca kabul edildi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T15:52+0300
2022-12-14T16:09+0300
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levent göktaş
necip hablemitoğlu
suikast
türkiye
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Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebi Bulgaristan makamlarınca kabul edildi.Alınan bilgiye göre, akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin bugün aldığı kararla kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221128/hablemitoglu-suikasti-zanlisi-levent-goktasin-turkiyeye-iadesi-reddedildi--1063942030.html
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levent göktaş, necip hablemitoğlu, suikast, türkiye, bulgaristan
levent göktaş, necip hablemitoğlu, suikast, türkiye, bulgaristan

Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek

15:52 14.12.2022 (güncellendi: 16:09 14.12.2022)
© İHA / NAHİT DOĞU-Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş
Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© İHA / NAHİT DOĞU-
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Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talep, Bulgaristan makamlarınca kabul edildi.
Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebi Bulgaristan makamlarınca kabul edildi.
Alınan bilgiye göre, akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.
Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin bugün aldığı kararla kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.
Levent Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
DÜNYA
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi reddedildi
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