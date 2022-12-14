https://sputniknews.com.tr/20221214/kastamonuda-gozaltina-alinan-eski-besiktas-belediye-baskani-hazinedar-istanbula-sevk-edildi-1064557469.html

Kastamonu'da gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, İstanbul'a sevk edildi

Kastamonu'da gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, İstanbul'a sevk edildi

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T02:46+0300

2022-12-14T02:46+0300

2022-12-14T02:46+0300

türkiye

murat hazinedar

beşiktaş

gözaltı

rüşvet

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Arkadaşına ait olduğu öğrenilen 34 KC 8789 plakalı otomobil ile Ordu'dan İstanbul'a gittiği belirlenen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi Sapaca köyü mevkisinde yol kontrolü yapan polis ekiplerince gözaltına alındı.Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hazinedar, işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, müfettişlerin rutin denetimleri sırasında ortaya çıkardığı rüşvet ağı sonrası 6 ayrı soruşturma dosyası hazırlanan şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmış, belirlenen adreste bulunmayan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221213/eski-besiktas-belediye-baskani-murat-hazinedar-kastamonuda-gozaltina-alindi-1064547841.html

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murat hazinedar, beşiktaş, gözaltı, rüşvet