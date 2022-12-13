https://sputniknews.com.tr/20221213/eski-besiktas-belediye-baskani-murat-hazinedar-kastamonuda-gozaltina-alindi-1064547841.html
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da gözaltına alındı
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da gözaltına alındı
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gözaltına alındı. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T21:25+0300
2022-12-13T21:25+0300
2022-12-13T21:58+0300
son dakika
murat hazinedar
gözaltı
türkiye
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Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi.Hakkında gözaltı kararı verilen Murat Hazinedar ise Kastamonu Tosya'da yakalandı. Hazinedar'ın İstanbul'a getirileceği öğrenildi.Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale’deki çok sayıda adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
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son dakika, murat hazinedar, gözaltı
son dakika, murat hazinedar, gözaltı
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da gözaltına alındı
21:25 13.12.2022 (güncellendi: 21:58 13.12.2022) Abone ol
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gözaltına alındı.
Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi.
Hakkında gözaltı kararı verilen Murat Hazinedar ise Kastamonu Tosya'da yakalandı. Hazinedar'ın İstanbul'a getirileceği öğrenildi.
Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale’deki çok sayıda adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.