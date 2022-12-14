https://sputniknews.com.tr/20221214/dunyanin-bilinen-en-eski-kot-pantolonu-114-bin-dolara-satildi-1064565187.html
Dünyanın bilinen en eski kot pantolonu 114 bin dolara satıldı
Dünyanın bilinen en eski kot pantolonu 114 bin dolara satıldı
Müzayede yetkilileri, dünyanın en eski kot pantolonu olduğu düşünülen erkek iş pantolonun 114 bin dolara satıldığını duyurdu. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T11:52+0300
2022-12-14T11:52+0300
2022-12-14T11:52+0300
yaşam
müzayede
kot pantolon
satış
açık artırma
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Kot pantolon, 1857'de Kuzey Carolina kıyılarına yakın bir yerde batan gemide yer alan sandıkta bulundu.Beş düğmeli pantolonun bir madenciye ait olduğuna inanılıyor.Müzayede ABD'nin batısındaki Reno, Nevada'da, 3 Aralık'ta çevrimiçi olarak gerçekleşti.Eserlerin sahibi olan California Gold Marketing Group'un yönetici ortağı Dwight Manley, "Bu madenci kot pantolonları, tarihi bir an olan aydaki ilk bayrak gibi. Daha önce beş düğmeli kot pantolon yoktu" dedi.Müzayedede satılan eşyalar, 1850'lerde Orta Amerika'ya ve oradan ABD'nin doğu kıyısına yolcu taşıyan 85 metrelik bir vapur olan SS Orta Amerika'dan geldi.Gemi, Eylül 1857'de kasırga sırasında battı ve 578 yolcu ve mürettebattan 425'i öldü.Yolcular tahminen 21 ton altın sikke ve eserle birlikte battı. Batık ilk olarak 1988'de keşfedildi.Batıktan kalan parçalar, Şubat 2023'te müzayedeye çıkacak.
https://sputniknews.com.tr/20221119/frida-kahlonun-cope-attigi-eseri-863-milyon-dolara-satildi-1063641990.html
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müzayede, kot pantolon, satış, açık artırma
müzayede, kot pantolon, satış, açık artırma
Dünyanın bilinen en eski kot pantolonu 114 bin dolara satıldı
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Müzayede yetkilileri, dünyanın en eski kot pantolonu olduğu düşünülen erkek iş pantolonun 114 bin dolara satıldığını duyurdu.
Kot pantolon, 1857'de Kuzey Carolina kıyılarına yakın bir yerde batan gemide yer alan sandıkta bulundu.
Beş düğmeli pantolonun bir madenciye ait olduğuna inanılıyor.
Müzayede ABD'nin batısındaki Reno, Nevada'da, 3 Aralık'ta çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Eserlerin sahibi olan California Gold Marketing Group'un yönetici ortağı Dwight Manley, "Bu madenci kot pantolonları, tarihi bir an olan aydaki ilk bayrak gibi. Daha önce beş düğmeli kot pantolon yoktu" dedi.
Müzayedede satılan eşyalar, 1850'lerde Orta Amerika'ya ve oradan ABD'nin doğu kıyısına yolcu taşıyan 85 metrelik bir vapur olan SS Orta Amerika'dan geldi.
Gemi, Eylül 1857'de kasırga sırasında battı ve 578 yolcu ve mürettebattan 425'i öldü.
Yolcular tahminen 21 ton altın sikke ve eserle birlikte battı. Batık ilk olarak 1988'de keşfedildi.
Batıktan kalan parçalar, Şubat 2023'te müzayedeye çıkacak.