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Frida Kahlo’nun çöpe attığı eseri 8.63 milyon dolara satıldı
Frida Kahlo’nun çöpe attığı eseri 8.63 milyon dolara satıldı
Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun beğenmeyerek çöpe attığı otoportresi açık artırmada 8.63 milyon dolara satıldı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T23:05+0300
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yaşam
frida kahlo
eser
açık artırma
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Frida Kahlo’nun 1933’te yaptığı ve beğenmediği için 'Otoportre. Çok çirkin' (Autorretrato. Muy feo) adını verdiği ve ardından çöpe attığı eseri, perşembe günü New York’taki Christie’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmada ismi açıklanmayan bir kişi tarafından satışa çıkarıldı.Frida’nın nadiren kullandığı fresk tekniği ile yaptığı ve 22.2 ile 27.3 santimetre boyutlarındaki otoportresi için satıştan önce 7 ila 10 milyon dolar arasında bir tahmini fiyat belirlendi ve eser 8.63 milyon dolara alıcı buldu.Frida’nın çöpe attığı eseri, Lucienne Bloch adlı bir arkadaşının ziyaret sırasında bulduğu ve gizlice alarak müzayedede sattığı bildiriliyor.Geçen yıl Frida Kahlo’nun 'Diego ve ben' adlı çalışması 34.9 milyon dolara alıcı bulmuştu. Eser sanatçının bugüne kadar en yüksek fiyata satılan resmi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20211117/frida-kahlonun-tablosu-acik-artirmada-349-milyon-dolara-satildi-1050880182.html
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frida kahlo, eser, açık artırma, new york
frida kahlo, eser, açık artırma, new york

Frida Kahlo’nun çöpe attığı eseri 8.63 milyon dolara satıldı

23:05 19.11.2022
© EPAFrida Kahlo - Autorretrato. Muy feo
Frida Kahlo - Autorretrato. Muy feo - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© EPA
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Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun beğenmeyerek çöpe attığı otoportresi açık artırmada 8.63 milyon dolara satıldı.
Frida Kahlo’nun 1933’te yaptığı ve beğenmediği için 'Otoportre. Çok çirkin' (Autorretrato. Muy feo) adını verdiği ve ardından çöpe attığı eseri, perşembe günü New York’taki Christie’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmada ismi açıklanmayan bir kişi tarafından satışa çıkarıldı.
Frida’nın nadiren kullandığı fresk tekniği ile yaptığı ve 22.2 ile 27.3 santimetre boyutlarındaki otoportresi için satıştan önce 7 ila 10 milyon dolar arasında bir tahmini fiyat belirlendi ve eser 8.63 milyon dolara alıcı buldu.
Frida’nın çöpe attığı eseri, Lucienne Bloch adlı bir arkadaşının ziyaret sırasında bulduğu ve gizlice alarak müzayedede sattığı bildiriliyor.
Geçen yıl Frida Kahlo’nun 'Diego ve ben' adlı çalışması 34.9 milyon dolara alıcı bulmuştu. Eser sanatçının bugüne kadar en yüksek fiyata satılan resmi oldu.
Meksikalı ressam Frida Kahlo'ya ait bir tablo, New York'ta düzenlenen müzayedede 34.9 milyon dolara alıcı buldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
YAŞAM
Frida Kahlo'nun tablosu açık artırmada rekor fiyata satıldı
17 Kasım 2021, 10:18
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