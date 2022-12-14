https://sputniknews.com.tr/20221214/dunya-kupasindaki-kedi-skandali-nedeniyle-brezilyaya-dava-1064601188.html

Dünya Kupası’ndaki kedi skandalı nedeniyle Brezilya'ya dava

Dünya Kupası’ndaki kedi skandalı nedeniyle Brezilya'ya dava

Brezilya Milli Takım sorumlusunun basın toplantısı sırasında masaya çıkan kediyi yere fırlatması nedeniyle Brezilya Futbol Konfederasyonu’na karşı dava açıldı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T23:32+0300

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spor

fifa

dünya kupası

brezilya

kedi

dava

milli takım

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Bazı sivil toplum kuruluşları, Brezilya Milli Takım sorumlusunun Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan çeyrek final maçı öncesindeki basın toplantısı sırasında masaya çıkan kediyi yere fırlatması nedeniyle Brezilya Futbol Konfederasyonu’na karşı dava açtı.Hayvan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşları, Brezilya Futbol Konfederasyonu’na karşı 200 bin dolarlık dava açtı.Konfederasyondan özür dilemesini isteyen hayvan hakları savunucuları ayrıca konfederasyonun çalışanlarına çevre koruma ve hayvan bakımı hakkında bilgi vermelerini talep etti.Brezilya Milli Takımı sorumlusu Vinicius Rodriguez, basın toplantısı sırasında masaya çıkan kediyi eliyle sert bir şekilde yere atmıştı. Rodriguez’in davranışı büyük tepkiyle karşılanmıştı.9 Aralık'ta Brezilya milli takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a penaltılarla yenilmişti. Brezilya teknik direktörü Tite, yenilginin ardından istifa ettiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221214/1064558858.html

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