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Dünya Kupası’ndaki kedi skandalı nedeniyle Brezilya'ya dava
Dünya Kupası’ndaki kedi skandalı nedeniyle Brezilya'ya dava
Brezilya Milli Takım sorumlusunun basın toplantısı sırasında masaya çıkan kediyi yere fırlatması nedeniyle Brezilya Futbol Konfederasyonu’na karşı dava açıldı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T23:32+0300
2022-12-14T23:32+0300
spor
fifa
dünya kupası
brezilya
kedi
dava
milli takım
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Bazı sivil toplum kuruluşları, Brezilya Milli Takım sorumlusunun Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan çeyrek final maçı öncesindeki basın toplantısı sırasında masaya çıkan kediyi yere fırlatması nedeniyle Brezilya Futbol Konfederasyonu’na karşı dava açtı.Hayvan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşları, Brezilya Futbol Konfederasyonu’na karşı 200 bin dolarlık dava açtı.Konfederasyondan özür dilemesini isteyen hayvan hakları savunucuları ayrıca konfederasyonun çalışanlarına çevre koruma ve hayvan bakımı hakkında bilgi vermelerini talep etti.Brezilya Milli Takımı sorumlusu Vinicius Rodriguez, basın toplantısı sırasında masaya çıkan kediyi eliyle sert bir şekilde yere atmıştı. Rodriguez’in davranışı büyük tepkiyle karşılanmıştı.9 Aralık'ta Brezilya milli takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a penaltılarla yenilmişti. Brezilya teknik direktörü Tite, yenilginin ardından istifa ettiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221214/1064558858.html
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fifa, dünya kupası, brezilya, kedi, dava, milli takım
fifa, dünya kupası, brezilya, kedi, dava, milli takım

Dünya Kupası’ndaki kedi skandalı nedeniyle Brezilya'ya dava

23:32 14.12.2022
© AADünya Kupası'nda 64 maçlık mücadelenin yarısı tamamlandı: 32 maçta 81 gol
Dünya Kupası'nda 64 maçlık mücadelenin yarısı tamamlandı: 32 maçta 81 gol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AA
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Brezilya Milli Takım sorumlusunun basın toplantısı sırasında masaya çıkan kediyi yere fırlatması nedeniyle Brezilya Futbol Konfederasyonu’na karşı dava açıldı.
Bazı sivil toplum kuruluşları, Brezilya Milli Takım sorumlusunun Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan çeyrek final maçı öncesindeki basın toplantısı sırasında masaya çıkan kediyi yere fırlatması nedeniyle Brezilya Futbol Konfederasyonu’na karşı dava açtı.
Hayvan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşları, Brezilya Futbol Konfederasyonu’na karşı 200 bin dolarlık dava açtı.
Konfederasyondan özür dilemesini isteyen hayvan hakları savunucuları ayrıca konfederasyonun çalışanlarına çevre koruma ve hayvan bakımı hakkında bilgi vermelerini talep etti.
Brezilya Milli Takımı sorumlusu Vinicius Rodriguez, basın toplantısı sırasında masaya çıkan kediyi eliyle sert bir şekilde yere atmıştı. Rodriguez’in davranışı büyük tepkiyle karşılanmıştı.
9 Aralık'ta Brezilya milli takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a penaltılarla yenilmişti. Brezilya teknik direktörü Tite, yenilginin ardından istifa ettiğini duyurmuştu.
Arjantin'in Dünya Kupası'nda finale yükselmesi coşkuyla kutlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
MULTİMEDYA
Arjantin'in Dünya Kupası'nda finale yükselmesi coşkuyla kutlandı
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