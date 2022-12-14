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Arjantin'in Dünya Kupası'nda finale yükselmesi coşkuyla kutlandı
Arjantin'in Dünya Kupası'nda finale yükselmesi coşkuyla kutlandı
Arjantin'in Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda finale yükselmesi ülkede bayram havası estirdi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T04:24+0300
2022-12-14T04:24+0300
2022-12-14T04:24+0300
multimedya
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buenos aires
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фото, arjantin, dünya kupası, 2022 dünya kupası, kutlama, maç, özet, buenos aires, final, hırvatistan, fotoğraf
фото, arjantin, dünya kupası, 2022 dünya kupası, kutlama, maç, özet, buenos aires, final, hırvatistan, fotoğraf
Arjantin'in Dünya Kupası'nda finale yükselmesi coşkuyla kutlandı
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Arjantin'in Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda finale yükselmesi ülkede bayram havası estirdi.
© AP Photo / Bruna Prado
Arjantin'in Dünya Kupası yarı final maçında rakibi Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükselmesi, ülkede coşkuyla kutlandı.
Arjantin'in Dünya Kupası yarı final maçında rakibi Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükselmesi, ülkede coşkuyla kutlandı.
© AP Photo / Victor R. Caivano
Başkent Buenos Aires'te kurulan dev ekranlarda maçı izleyen binlerce kişi, milli takımlarının final biletini almasının üzerine sokaklara döküldü.
Başkent Buenos Aires'te kurulan dev ekranlarda maçı izleyen binlerce kişi, milli takımlarının final biletini almasının üzerine sokaklara döküldü.
© AP Photo / Gustavo Garello
Bol gollü geçen maçın ardından kimi duygularını ağlayarak ifade etti kimi de hiç tanımadığı kişilere sarılarak sevinç çığlıkları attı.
Bol gollü geçen maçın ardından kimi duygularını ağlayarak ifade etti kimi de hiç tanımadığı kişilere sarılarak sevinç çığlıkları attı.
© AP Photo / Rodrigo Abd
Ülkenin çeşitli yerlerinde şehir merkezlerini dolduran binlerce kişinin geç saatlere kadar sevinç gösterilerine devam etmesi bekleniyor.
Ülkenin çeşitli yerlerinde şehir merkezlerini dolduran binlerce kişinin geç saatlere kadar sevinç gösterilerine devam etmesi bekleniyor.
© AP Photo / Rodrigo Abd
2022 Dünya Kupası'nın ilk finalisti olanArjantin'in rakibini, Fas ile Fransa arasında oynanacak yarı final maçının sonucu belirleyecek.
2022 Dünya Kupası'nın ilk finalisti olanArjantin'in rakibini, Fas ile Fransa arasında oynanacak yarı final maçının sonucu belirleyecek.
© AP Photo / Gustavo GarelloArgentina soccer fans celebrate their team's victory in the semifinals World Cup match against Croatia, hosted by Qatar, at the Obelisk, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Dec.13, 2022. (AP Photo/Gustavo Garello)
© AP Photo / Rodrigo AbdArgentina soccer fans celebrate their team's victory in the semifinals World Cup match against Croatia, hosted by Qatar, at the Obelisk, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Dec.13, 2022. (AP Photo/Rodrigo Abd