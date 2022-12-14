Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221214/1064558858.html
Arjantin'in Dünya Kupası'nda finale yükselmesi coşkuyla kutlandı
Arjantin'in Dünya Kupası'nda finale yükselmesi coşkuyla kutlandı
Arjantin'in Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda finale yükselmesi ülkede bayram havası estirdi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T04:24+0300
2022-12-14T04:24+0300
multimedya
arjantin
dünya kupası
2022 dünya kupası
kutlama
maç
özet
buenos aires
final
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0e/1064557978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_860e3a7c1f21e10addf0bd6a0b877439.jpg
arjantin
buenos aires
hırvatistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0e/1064557978_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1bba090da71612c49c7d74800a145afa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, arjantin, dünya kupası, 2022 dünya kupası, kutlama, maç, özet, buenos aires, final, hırvatistan, fotoğraf
фото, arjantin, dünya kupası, 2022 dünya kupası, kutlama, maç, özet, buenos aires, final, hırvatistan, fotoğraf

Arjantin'in Dünya Kupası'nda finale yükselmesi coşkuyla kutlandı

04:24 14.12.2022
Abone olTelegram
Arjantin'in Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda finale yükselmesi ülkede bayram havası estirdi.
© AP Photo / Bruna Prado

Arjantin'in Dünya Kupası yarı final maçında rakibi Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükselmesi, ülkede coşkuyla kutlandı.

Arjantin&#x27;in Dünya Kupası yarı final maçında rakibi Hırvatistan&#x27;ı 3-0 yenerek finale yükselmesi, ülkede coşkuyla kutlandı. - Sputnik Türkiye
1/7
© AP Photo / Bruna Prado

Arjantin'in Dünya Kupası yarı final maçında rakibi Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükselmesi, ülkede coşkuyla kutlandı.

© AP Photo / Victor R. Caivano

Başkent Buenos Aires'te kurulan dev ekranlarda maçı izleyen binlerce kişi, milli takımlarının final biletini almasının üzerine sokaklara döküldü.

Başkent Buenos Aires&#x27;te kurulan dev ekranlarda maçı izleyen binlerce kişi, milli takımlarının final biletini almasının üzerine sokaklara döküldü. - Sputnik Türkiye
2/7
© AP Photo / Victor R. Caivano

Başkent Buenos Aires'te kurulan dev ekranlarda maçı izleyen binlerce kişi, milli takımlarının final biletini almasının üzerine sokaklara döküldü.

© AP Photo / Gustavo Garello

Bol gollü geçen maçın ardından kimi duygularını ağlayarak ifade etti kimi de hiç tanımadığı kişilere sarılarak sevinç çığlıkları attı.

Bol gollü geçen maçın ardından kimi duygularını ağlayarak ifade etti kimi de hiç tanımadığı kişilere sarılarak sevinç çığlıkları attı. - Sputnik Türkiye
3/7
© AP Photo / Gustavo Garello

Bol gollü geçen maçın ardından kimi duygularını ağlayarak ifade etti kimi de hiç tanımadığı kişilere sarılarak sevinç çığlıkları attı.

© AP Photo / Rodrigo Abd

Ülkenin çeşitli yerlerinde şehir merkezlerini dolduran binlerce kişinin geç saatlere kadar sevinç gösterilerine devam etmesi bekleniyor.

Ülkenin çeşitli yerlerinde şehir merkezlerini dolduran binlerce kişinin geç saatlere kadar sevinç gösterilerine devam etmesi bekleniyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© AP Photo / Rodrigo Abd

Ülkenin çeşitli yerlerinde şehir merkezlerini dolduran binlerce kişinin geç saatlere kadar sevinç gösterilerine devam etmesi bekleniyor.

© AP Photo / Rodrigo Abd

2022 Dünya Kupası'nın ilk finalisti olanArjantin'in rakibini, Fas ile Fransa arasında oynanacak yarı final maçının sonucu belirleyecek.

2022 Dünya Kupası&#x27;nın ilk finalisti olanArjantin&#x27;in rakibini, Fas ile Fransa arasında oynanacak yarı final maçının sonucu belirleyecek. - Sputnik Türkiye
5/7
© AP Photo / Rodrigo Abd

2022 Dünya Kupası'nın ilk finalisti olanArjantin'in rakibini, Fas ile Fransa arasında oynanacak yarı final maçının sonucu belirleyecek.

© AP Photo / Gustavo GarelloArgentina soccer fans celebrate their team's victory in the semifinals World Cup match against Croatia, hosted by Qatar, at the Obelisk, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Dec.13, 2022. (AP Photo/Gustavo Garello)
Arjantin'in Dünya Kupası'nda finale yükselmesi coşkuyla kutlandı - Sputnik Türkiye
6/7
© AP Photo / Gustavo Garello
© AP Photo / Rodrigo AbdArgentina soccer fans celebrate their team's victory in the semifinals World Cup match against Croatia, hosted by Qatar, at the Obelisk, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Dec.13, 2022. (AP Photo/Rodrigo Abd
Arjantin'in Dünya Kupası'nda finale yükselmesi coşkuyla kutlandı - Sputnik Türkiye
7/7
© AP Photo / Rodrigo Abd
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала