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Dictionary.com yılın kelimesini açıkladı: 'Kadın'
Dictionary.com yılın kelimesini açıkladı: 'Kadın'
Dictionary.com internet sitesi, yılın kelimesi olarak 2022 yılında arama oranı yüzde 1400 artan 'kadın' sözcüğünü seçti. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T11:00+0300
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yaşam
abd
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kadın
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2022 yılının sonuna gelirken Dictionary.com internet sitesi, yılın en popüler kelimesini seçti.Site, yaptığı açıklamada, "'Kadın' seçimimiz cinsiyet, kimlik ve dil kesişiminin mevcut kültürel iletişime nasıl hakim olduğunu ve bir sözlük olarak çalışmalarımızın çoğunu nasıl şekillendirdiğini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.Açıklamada, "Dictionary.com'da kadın kelimesi için yapılan aramalar, ayrı ayrı ses getiren olaylarla ilgili olarak önemli ölçüde birden çok kez arttı, buna kelimenin tam anlamıyla ilgili sorunların ülke sahnesinde sorgulandığı zamanlar da dahil" denildi.Mart ayında ABD'li Cumhuriyetçi Tennessee Senatörü Marsha Blackburn, Yüksek Mahkeme'ye girecek isimler arasında yer alan Ketanji Brown Jackson'dan 'kadın' kelimesinin tanımını yapmasını istemiş, Jackson da "Yapamam" yanıtını vermişti.Jackson, mahkemeye kabul edilen ilk siyah Amerikalı olmuştu.Kürtaj tartışmalarına işaret eden Dictionary.com, yaşananların ardından 'kadın' kelimesiyle yapılan aramaların yüzde 1400 arttığını ve bunun bu yıl kelime için en yüksek artış olduğunu bildirdi.Öte yandan Dictionary.com'un kıdemli yazı işleri müdürü John Kelly, bir kelimenin yılın kelimesi olarak nitelendirilmesi için 12 ay boyunca 'aramalarda kayda değer bir artış' görmesi ve 'dildeki başlıca kültürel temaları ve eğilimleri yakalaması' gerektiğini belirtti.Bunun yanı sıra 2022'de listeye alınan kelimeler arasında enflasyon, sessiz istifa, demokrasi, Ukrayna bayrağı emojisi ve popüler kelime oyunu Wordle yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20220825/abdnin-idaho-eyaletinde-yururluge-girecek-kurtaj-yasagi-gecici-olarak-askiya-alindi-1060396074.html
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abd, kürtaj, kadın
abd, kürtaj, kadın

Dictionary.com yılın kelimesini açıkladı: 'Kadın'

11:00 14.12.2022
© AFP 2022 / KENA BETANCURABD'de kürtaj yasağı protesto edildi
ABD'de kürtaj yasağı protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / KENA BETANCUR
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Dictionary.com internet sitesi, yılın kelimesi olarak 2022 yılında arama oranı yüzde 1400 artan 'kadın' sözcüğünü seçti.
2022 yılının sonuna gelirken Dictionary.com internet sitesi, yılın en popüler kelimesini seçti.
Site, yaptığı açıklamada, "'Kadın' seçimimiz cinsiyet, kimlik ve dil kesişiminin mevcut kültürel iletişime nasıl hakim olduğunu ve bir sözlük olarak çalışmalarımızın çoğunu nasıl şekillendirdiğini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, "Dictionary.com'da kadın kelimesi için yapılan aramalar, ayrı ayrı ses getiren olaylarla ilgili olarak önemli ölçüde birden çok kez arttı, buna kelimenin tam anlamıyla ilgili sorunların ülke sahnesinde sorgulandığı zamanlar da dahil" denildi.
Mart ayında ABD'li Cumhuriyetçi Tennessee Senatörü Marsha Blackburn, Yüksek Mahkeme'ye girecek isimler arasında yer alan Ketanji Brown Jackson'dan 'kadın' kelimesinin tanımını yapmasını istemiş, Jackson da "Yapamam" yanıtını vermişti.
Jackson, mahkemeye kabul edilen ilk siyah Amerikalı olmuştu.
Kürtaj tartışmalarına işaret eden Dictionary.com, yaşananların ardından 'kadın' kelimesiyle yapılan aramaların yüzde 1400 arttığını ve bunun bu yıl kelime için en yüksek artış olduğunu bildirdi.
Öte yandan Dictionary.com'un kıdemli yazı işleri müdürü John Kelly, bir kelimenin yılın kelimesi olarak nitelendirilmesi için 12 ay boyunca 'aramalarda kayda değer bir artış' görmesi ve 'dildeki başlıca kültürel temaları ve eğilimleri yakalaması' gerektiğini belirtti.
Bunun yanı sıra 2022'de listeye alınan kelimeler arasında enflasyon, sessiz istifa, demokrasi, Ukrayna bayrağı emojisi ve popüler kelime oyunu Wordle yer aldı.
ABD - Kürtaj Yasağı - Protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
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ABD'nin Idaho eyaletinde yürürlüğe girecek kürtaj yasağı geçici olarak askıya alındı
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