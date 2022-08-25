Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220825/abdnin-idaho-eyaletinde-yururluge-girecek-kurtaj-yasagi-gecici-olarak-askiya-alindi-1060396074.html
ABD'nin Idaho eyaletinde yürürlüğe girecek kürtaj yasağı geçici olarak askıya alındı
ABD'nin Idaho eyaletinde yürürlüğe girecek kürtaj yasağı geçici olarak askıya alındı
ABD'nin Idaho eyaletindeki federal mahkeme, bugün eyalette yürürlüğe girmesi beklenen kürtaj yasağı kanununu askıya aldı. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T20:57+0300
2022-08-25T20:57+0300
dünya
abd
idaho
kürtaj yasağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058913101_0:0:1230:692_1920x0_80_0_0_6e861525a47940325a9c2f8b691917fc.png
Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Lynn Winmill, gerekçeli kararında, Idaho cezai kürtaj yasağının, federal mevzuatın acil bakım düzenlemesiyle çeliştiğini belirtti.Kararda, “Idaho yasalarının olağanüstü geniş kapsamı göz önüne alındığında, ne eyalet ne de yasama meclisi, mahkemeyi sağlık çalışanlarının kürtaj yasağı ile diğer yasalardaki yükümlülüklerini aynı anda yerine getirmesinin mümkün olduğuna ikna etti" denildi.Adalet Bakanı Merrick Garland, karar üzerine yaptığı açıklamada, “Bu karar, Idaho eyaletindeki kadınların federal yasalara göre hakları olan acil tıbbi tedaviyi alabilmelerini sağlıyor. Buna gerekli tedavi kapsamında kürtaj da dahildir" ifadelerini kullandı.Adalet Bakanlığı, bazı sağlık hizmeti sağlayıcıları için acil bakım gereksinimleri belirleyen Acil Tıbbi Tedavi ve İş Yasası (EMTALA) uyarınca bugün yürürlüğe girmesi beklenen Idaho'daki kürtaj yasağının bazı bölümlerine itiraz etmişti.Idaho’da da 2020’de kabul edilen ve 5 yıla kadar hapis cezası öngören kürtaj yasağının, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan "Roe-Wade kararı"nı 24 Haziran’da iptal etmesinden sonra 'tetikleyici yasak' olarak bugün yürürlüğe girmesi bekleniyordu.Tetikleyici yasak kapsamında bugün ayrıca Oklahoma, Tennessee ve Teksas’ta kürtajı yasaklayan yeni yasalar yürürlüğe girdi.Eyalet meclislerinde kürtajı yasaklamak için geçmişte çıkarılmış ancak Yüksek Mahkeme'nin 1973 yılında aldığı Roe-Wade kararından dolayı tam hayata geçirilemeyen bu yasalar, bu kararın iptalinden dolayı uygulamaya konuluyor.ABD’de 26 eyaletin tetikleyici yasaklardan etkilenebileceği kaydedilirken, şu ana kadar Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri ve Güney Dakota'da kürtajı yasaklayan yasalar yürürlüğe girdi.
https://sputniknews.com.tr/20220803/abdnin-georgia-vergi-dairesi-kurtaj-yasagindan-esinle-embriyo-basina-3-bin-dolar-iade-icat-etti-1059468250.html
idaho
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058913101_161:0:1084:692_1920x0_80_0_0_d347897c2215608486ce65e0d8bb69a6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, idaho, kürtaj yasağı
abd, idaho, kürtaj yasağı

ABD'nin Idaho eyaletinde yürürlüğe girecek kürtaj yasağı geçici olarak askıya alındı

20:57 25.08.2022
© AAABD - Kürtaj Yasağı - Protesto
ABD - Kürtaj Yasağı - Protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AA
Abone olTelegram
ABD'nin Idaho eyaletindeki federal mahkeme, bugün eyalette yürürlüğe girmesi beklenen kürtaj yasağı kanununu askıya aldı.
Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Lynn Winmill, gerekçeli kararında, Idaho cezai kürtaj yasağının, federal mevzuatın acil bakım düzenlemesiyle çeliştiğini belirtti.
Kararda, “Idaho yasalarının olağanüstü geniş kapsamı göz önüne alındığında, ne eyalet ne de yasama meclisi, mahkemeyi sağlık çalışanlarının kürtaj yasağı ile diğer yasalardaki yükümlülüklerini aynı anda yerine getirmesinin mümkün olduğuna ikna etti" denildi.
Adalet Bakanı Merrick Garland, karar üzerine yaptığı açıklamada, “Bu karar, Idaho eyaletindeki kadınların federal yasalara göre hakları olan acil tıbbi tedaviyi alabilmelerini sağlıyor. Buna gerekli tedavi kapsamında kürtaj da dahildir" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanlığı, bazı sağlık hizmeti sağlayıcıları için acil bakım gereksinimleri belirleyen Acil Tıbbi Tedavi ve İş Yasası (EMTALA) uyarınca bugün yürürlüğe girmesi beklenen Idaho'daki kürtaj yasağının bazı bölümlerine itiraz etmişti.
Idaho’da da 2020’de kabul edilen ve 5 yıla kadar hapis cezası öngören kürtaj yasağının, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan "Roe-Wade kararı"nı 24 Haziran’da iptal etmesinden sonra 'tetikleyici yasak' olarak bugün yürürlüğe girmesi bekleniyordu.
Tetikleyici yasak kapsamında bugün ayrıca Oklahoma, Tennessee ve Teksas’ta kürtajı yasaklayan yeni yasalar yürürlüğe girdi.
Eyalet meclislerinde kürtajı yasaklamak için geçmişte çıkarılmış ancak Yüksek Mahkeme'nin 1973 yılında aldığı Roe-Wade kararından dolayı tam hayata geçirilemeyen bu yasalar, bu kararın iptalinden dolayı uygulamaya konuluyor.
ABD’de 26 eyaletin tetikleyici yasaklardan etkilenebileceği kaydedilirken, şu ana kadar Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri ve Güney Dakota'da kürtajı yasaklayan yasalar yürürlüğe girdi.
gebelik - hamilelik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
DÜNYA
ABD'nin Georgia Vergi Dairesi, kürtaj yasağından esinle embriyo başına 3 bin dolar iade icat etti
3 Ağustos, 19:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала