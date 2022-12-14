https://sputniknews.com.tr/20221214/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistanda-devlet-baskani-berdimuhamedovla-gorustu-1064561356.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da Devlet Başkanı Berdimuhamedov'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da Devlet Başkanı Berdimuhamedov'la görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la ikili görüşme yaptı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T09:57+0300
2022-12-14T09:57+0300
2022-12-14T09:57+0300
politika
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
türkiye
türkmenistan
serdar berdimuhamedov
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la ikili görüşme yaptı.İkili görüşmenin öncesinde Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile de görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nin düzenlendiği Avaza Kongre Merkezi'nde, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Berdi Matiyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral tarafından kapıda karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ilk görüşmesini Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221213/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistan-ziyareti-oncesi-basin-toplantisi-duzenliyor-1064537857.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, türkiye, türkmenistan, serdar berdimuhamedov
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, türkiye, türkmenistan, serdar berdimuhamedov
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da Devlet Başkanı Berdimuhamedov'la görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la ikili görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la ikili görüşme yaptı.
İkili görüşmenin öncesinde Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile de görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nin düzenlendiği Avaza Kongre Merkezi'nde, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Berdi Matiyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral tarafından kapıda karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ilk görüşmesini Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile yaptı.