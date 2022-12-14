https://sputniknews.com.tr/20221214/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistanda-devlet-baskani-berdimuhamedovla-gorustu-1064561356.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da Devlet Başkanı Berdimuhamedov'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da Devlet Başkanı Berdimuhamedov'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la ikili görüşme yaptı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T09:57+0300

2022-12-14T09:57+0300

2022-12-14T09:57+0300

politika

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

türkiye

türkmenistan

serdar berdimuhamedov

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'la ikili görüşme yaptı.İkili görüşmenin öncesinde Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile de görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nin düzenlendiği Avaza Kongre Merkezi'nde, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Berdi Matiyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral tarafından kapıda karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ilk görüşmesini Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221213/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistan-ziyareti-oncesi-basin-toplantisi-duzenliyor-1064537857.html

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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, türkiye, türkmenistan, serdar berdimuhamedov