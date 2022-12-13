Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz
17:51 13.12.2022 (güncellendi: 19:00 13.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
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Türkmenistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili "Bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. 2023'e inşallah masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılmak üzere gideceği Türkmenistan'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un ev sahipliğinde Avaza'daki zirve için yola çıkacağını anımsatan Erdoğan, Dışişleri bakanlarının ön hazırlıkları tamamlamalarının ardından devlet başkanları olarak yeni bir işbirliği formatını daha başlattıklarını belirtti.
'Enerji, ulaştırma ve ticari konular zirvemizin ana gündemleri'
Erdoğan, ortak tarih, dil ve kültür bağlarının olduğu Azerbaycan ve Türkmenistan ile işbirliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini, dayanışmayı daha da geliştirme potansiyeline sahip olduklarının aşikar olduğunu söyledi.
İlişkileri güçlendirmeye yönelik çalışmalarda, mevcut bölgesel ve küresel gelişmelerin sunduğu imkanları da göz önünde bulundurduklarına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Avaza Zirvesi, bu gayretlerimizin en yeni ve somut örneğidir. Enerji, ulaştırma ve ticari konular zirvemizin ana gündem maddelerini teşkil edecektir. Bu vesileyle ayrıca ilişkilerimizin ahdi zeminini kuvvetlendirmek üzere, muhtelif anlaşma metinlerini de imzalayacağız. Böylelikle enerji, ulaştırma, ticaret, ekonomi, gümrük, eğitim, bilim ve kültür alanlarından sorumlu kurumlarımız arasında etkin işbirliği mekanizmalarını desteklemiş olacağız. Avaza'daki görüşmelerimizde bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunacağız. Maksadımız, sadece üç ülke halkı için değil, kardeş Türk devletleri ve bölgemiz için daha müreffeh ve güvenli bir gelecek inşa etmektir. Başta Türk Devletleri Teşkilatımız olmak üzere, çok taraflı platformlardaki işbirliğimizin geliştirilmesi de hedeflerimiz arasındadır. Zirvede alınacak kararların bu gayretlerimizde bizlere yardımcı olacağına inanıyorum."
Erdoğan, 21'inci yüzyılın bir Türk asrı olması için çalışmaya, dayanışmayı artırmaya, kardeşliği her alanda perçinlemeye devam edeceklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomaside Türkiye çevresinde bir güvenlik ve barış kuşağı oluşturmanın adımlarını atarken, ülke sınırları içinde ise vatandaşlara devletin gücünü ve kerim vasfını her fırsatta hissettirdiklerini vurguladı.
Antalya'daki sel
Türkiye'nin özellikle afet yönetiminde ve afet sonrası yaraların sarılmasında dünyada örnek gösterilen bir ülke haline geldiğini aktaran Erdoğan "Son Düzce depreminde nasıl vatandaşımıza 'Devlet nerede?' sorusunu sordurmamışsak, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizi etkileyen sel ve su baskınları sonrasında da tüm imkanlarımızı insanımız için seferber ettik." diye konuştu.
Erdoğan, bu kapsamda olayın ilk anından itibaren hem müdahale hem de iyileştirme çalışmalarını başlattıklarını ifade etti.
İçişleri, Tarım ve Orman ile Kültür ve Turizm bakanlarının hemen bölgeye gittiğini, bakanların bölgede yürütülen faaliyetlerin koordinasyonuyla bizzat ilgilendiğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:
"Toplam 13 bin 200 dekar tarım arazisi ve seralarda zarar meydana gelmiştir. Ayrıca konut, iş yeri ve araçlarla ilgili zarar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. AFAD koordinasyonunda ilgili kamu kurumları, STK'lar, gönüllülerimiz ile birlikte toplam 1804 personel, 395 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır. Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. İlk etapta AFAD'dan 20 milyon lira, esnaflarımızın zararlarını gidermek için Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Birliklerinden 50 milyon lira, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden 30 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2,5 milyon lira olmak üzere toplamda 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir. Bunların yanı sıra KOSGEB'den afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlanmıştır. Devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla afetzedelerimizin yanında olmayı sürdürecektir. Buradan bir kez daha Antalya'ya geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, Rabbim ülkemizi her türlü afetten, musibetten muhafaza buyursun diyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer bazı detaylar şöyle:
-(Türkmenistan'da yapılacak zirve) Bu zirve doğalgaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da bu zirvede bizimle olacak. Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim.
-(EYT) İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız.
-Temennimiz odur ki Parlamento'daki diğer partilerin vereceği destekle anayasa değişikliğini yapabilecek sayıya ulaşalım.
-Soçi mutabakatında Sayın Putin ile vardığımız hedefler belli. Bunu kendisine tekrar hatırlattım. Sınırdan güneye 30 kilometrelik derinlikte bir hedefimiz var. Buralardan ülkemiz sürekli olarak teröristlerin tehdidi altında kalıyor. Son zamanlarda ciddi manada çoğaldı. Sessiz kalmamız mümkün değil. Pençe Kilit'te attığımız adımlar neyse Suriye'nin kuzeyinde topraklarımıza karşı zaman zaman yapılan saldırılara sessiz kalmamız mümkün değil.
Dost Rusya ile birlikte buradaki atacağımız adımlarda birlikte, beraber karar ve belki de uygulamayı yapma noktasında kendisinden destekleri de istedik. Bu konuda asla taviz veremeyiz. Çünkü terör tehdidi altında olan ülkemdir.