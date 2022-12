https://sputniknews.com.tr/20221213/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistan-ziyareti-oncesi-basin-toplantisi-duzenliyor-1064537857.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz

Türkmenistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili "Bu ay sonuna kadar bu işi... 13.12.2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılmak üzere gideceği Türkmenistan'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un ev sahipliğinde Avaza'daki zirve için yola çıkacağını anımsatan Erdoğan, Dışişleri bakanlarının ön hazırlıkları tamamlamalarının ardından devlet başkanları olarak yeni bir işbirliği formatını daha başlattıklarını belirtti.'Enerji, ulaştırma ve ticari konular zirvemizin ana gündemleri'Erdoğan, ortak tarih, dil ve kültür bağlarının olduğu Azerbaycan ve Türkmenistan ile işbirliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini, dayanışmayı daha da geliştirme potansiyeline sahip olduklarının aşikar olduğunu söyledi.İlişkileri güçlendirmeye yönelik çalışmalarda, mevcut bölgesel ve küresel gelişmelerin sunduğu imkanları da göz önünde bulundurduklarına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Erdoğan, 21'inci yüzyılın bir Türk asrı olması için çalışmaya, dayanışmayı artırmaya, kardeşliği her alanda perçinlemeye devam edeceklerini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomaside Türkiye çevresinde bir güvenlik ve barış kuşağı oluşturmanın adımlarını atarken, ülke sınırları içinde ise vatandaşlara devletin gücünü ve kerim vasfını her fırsatta hissettirdiklerini vurguladı.Antalya'daki selTürkiye'nin özellikle afet yönetiminde ve afet sonrası yaraların sarılmasında dünyada örnek gösterilen bir ülke haline geldiğini aktaran Erdoğan "Son Düzce depreminde nasıl vatandaşımıza 'Devlet nerede?' sorusunu sordurmamışsak, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizi etkileyen sel ve su baskınları sonrasında da tüm imkanlarımızı insanımız için seferber ettik." diye konuştu.Erdoğan, bu kapsamda olayın ilk anından itibaren hem müdahale hem de iyileştirme çalışmalarını başlattıklarını ifade etti.İçişleri, Tarım ve Orman ile Kültür ve Turizm bakanlarının hemen bölgeye gittiğini, bakanların bölgede yürütülen faaliyetlerin koordinasyonuyla bizzat ilgilendiğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer bazı detaylar şöyle:-(Türkmenistan'da yapılacak zirve) Bu zirve doğalgaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da bu zirvede bizimle olacak. Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim.-(EYT) İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız.-Temennimiz odur ki Parlamento'daki diğer partilerin vereceği destekle anayasa değişikliğini yapabilecek sayıya ulaşalım.-Soçi mutabakatında Sayın Putin ile vardığımız hedefler belli. Bunu kendisine tekrar hatırlattım. Sınırdan güneye 30 kilometrelik derinlikte bir hedefimiz var. Buralardan ülkemiz sürekli olarak teröristlerin tehdidi altında kalıyor. Son zamanlarda ciddi manada çoğaldı. Sessiz kalmamız mümkün değil. Pençe Kilit'te attığımız adımlar neyse Suriye'nin kuzeyinde topraklarımıza karşı zaman zaman yapılan saldırılara sessiz kalmamız mümkün değil. Dost Rusya ile birlikte buradaki atacağımız adımlarda birlikte, beraber karar ve belki de uygulamayı yapma noktasında kendisinden destekleri de istedik. Bu konuda asla taviz veremeyiz. Çünkü terör tehdidi altında olan ülkemdir.

