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https://sputniknews.com.tr/20221214/biden-escinsel-evlilik-yasasini-imzaladi-1064555129.html
Biden, eşcinsel evlilik yasasını imzaladı
Biden, eşcinsel evlilik yasasını imzaladı
ABD Başkanı Biden, eşcinsel evlilikleri yasal güvence altına alan 'Evliliğe Saygı' başlıklı yasayı imzaladı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
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ABD lideri Joe Biden, Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçen, ülkede eşcinsel evliliği yasal güvence altına alan yasayı onayladı. Biden, karara imza atarken "Bu yasa ve savunduğu aşk, nefretin her türlüsüne darbe indiriyor" ifadesini kullandı.8 Aralık'ta ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Senato'da 29 Kasım'da onaylanan 'Evliliğe Saygı Yasası' başlıklı düzenlemeyi, 169 'hayır' oyuna karşı 258 vekilin 'evet' oyu ile kabul etmişti.ABD'de eşcinsel evlilikABD'de halihazırda Yüksek Mahkeme'nin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.Ancak Yüksek Mahkeme'nin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti. Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221208/abd-temsilciler-meclisi-escinsel-evlilikleri-koruma-altina-alan-tasariyi-onayladi-1064356757.html
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abd, joe biden, eşcinsel, eşcinsel evlilik, yasa, lgbt, lgbti
abd, joe biden, eşcinsel, eşcinsel evlilik, yasa, lgbt, lgbti

Biden, eşcinsel evlilik yasasını imzaladı

00:29 14.12.2022 (güncellendi: 00:54 14.12.2022)
© REUTERSBiden, "ırksal eşitlik" temalı 4 kararnameyi imzaladı
Biden, ırksal eşitlik temalı 4 kararnameyi imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© REUTERS
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ABD Başkanı Biden, eşcinsel evlilikleri yasal güvence altına alan 'Evliliğe Saygı' başlıklı yasayı imzaladı.
ABD lideri Joe Biden, Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçen, ülkede eşcinsel evliliği yasal güvence altına alan yasayı onayladı.
Biden, karara imza atarken "Bu yasa ve savunduğu aşk, nefretin her türlüsüne darbe indiriyor" ifadesini kullandı.
8 Aralık'ta ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Senato'da 29 Kasım'da onaylanan 'Evliliğe Saygı Yasası' başlıklı düzenlemeyi, 169 'hayır' oyuna karşı 258 vekilin 'evet' oyu ile kabul etmişti.

ABD'de eşcinsel evlilik

ABD'de halihazırda Yüksek Mahkeme'nin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.
Ancak Yüksek Mahkeme'nin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti.
Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.
ABD Temsilciler Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
DÜNYA
ABD Temsilciler Meclisi, eşcinsel evlilikleri koruma altına alan tasarıyı onayladı
8 Aralık, 21:14
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