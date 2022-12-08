https://sputniknews.com.tr/20221208/abd-temsilciler-meclisi-escinsel-evlilikleri-koruma-altina-alan-tasariyi-onayladi-1064356757.html

ABD Temsilciler Meclisi, eşcinsel evlilikleri koruma altına alan tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, eşcinsel evlilikleri koruma altına alan tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T21:14+0300

2022-12-08T21:14+0300

2022-12-08T21:14+0300

dünya

abd temsilciler meclisi

eşcinsel evlilik

eşcinsel

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ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Senato'da 29 Kasım'da onaylanan 'Evliliğe Saygı Yasası' başlıklı düzenlemeyi oyladı.Tasarı, 169 'hayır' oyuna karşı, 258 vekilin 'evet'oyu ile kabul edildi.Söz konusu tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gidecek.ABD'de halihazırda Yüksek Mahkeme'nin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.Ancak Yüksek Mahkemenin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti. Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.

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abd temsilciler meclisi, eşcinsel evlilik, eşcinsel