https://sputniknews.com.tr/20221208/abd-temsilciler-meclisi-escinsel-evlilikleri-koruma-altina-alan-tasariyi-onayladi-1064356757.html
ABD Temsilciler Meclisi, eşcinsel evlilikleri koruma altına alan tasarıyı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, eşcinsel evlilikleri koruma altına alan tasarıyı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T21:14+0300
2022-12-08T21:14+0300
2022-12-08T21:14+0300
dünya
abd temsilciler meclisi
eşcinsel evlilik
eşcinsel
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ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Senato'da 29 Kasım'da onaylanan 'Evliliğe Saygı Yasası' başlıklı düzenlemeyi oyladı.Tasarı, 169 'hayır' oyuna karşı, 258 vekilin 'evet'oyu ile kabul edildi.Söz konusu tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gidecek.ABD'de halihazırda Yüksek Mahkeme'nin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.Ancak Yüksek Mahkemenin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti. Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.
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abd temsilciler meclisi, eşcinsel evlilik, eşcinsel
abd temsilciler meclisi, eşcinsel evlilik, eşcinsel
ABD Temsilciler Meclisi, eşcinsel evlilikleri koruma altına alan tasarıyı onayladı
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ABD Temsilciler Meclisi, eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Senato'da 29 Kasım'da onaylanan 'Evliliğe Saygı Yasası' başlıklı düzenlemeyi oyladı.
Tasarı, 169 'hayır' oyuna karşı, 258 vekilin 'evet'oyu ile kabul edildi.
Söz konusu tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gidecek.
ABD'de halihazırda Yüksek Mahkeme'nin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.
Ancak Yüksek Mahkemenin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti. Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.