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ABD'den İmamoğlu açıklaması: Türkiye'yi temel özgürlüklere saygı duymaya davet ediyoruz
ABD'den İmamoğlu açıklaması: Türkiye'yi temel özgürlüklere saygı duymaya davet ediyoruz
Biden'ın ofisinden İmamoğlu'na ceza yorumu geldi. Açıklamada, "Bu haksız ceza insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır. Türkiye'yi... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T22:45+0300
2022-12-14T23:13+0300
politika
abd
beyaz saray
joe biden
ekrem imamoğlu
türkiye
hapis cezası
dava
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'YSK üyelerine hakaret' iddiasıyla verilen hapis ve siyasi yasak cezasının ardından ABD'den açıklama geldi.Habertürk'ten Ali Çınar'ın haberine göre ABD Başkanı Biden'ın ofisi, konuyla ilgili şu demeci verdi:"Bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlayan 'hakaret yasalarına' dayanarak 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasından derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yaşıyor.Bu haksız ceza insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır.Türkiye'deki sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerine yönelik devam eden suçlamalar ve uzun süreli tutukluluk hallerinden ciddi endişe duyuyoruz. İfade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme hakkı, sağlıklı bir demokrasinin temelidir.Türkiye'yi bu temel özgürlüklere saygı duymaya ve bu davayı hızlı ve adil bir çözüme ulaştırmaya davet etmeye devam ediyoruz."ABD Dışişleri'nden açıklamaABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de mahkemenin İmamoğlu hakkında aldığı karar hakkında 'derinden endişeli olduklarını ve hayal kırıklığına' uğradıklarını belirtti.Reuters'ın aktardığına göre ABD Dışişleri Sözcüsü Vedant Patel, "Adil olmayan ceza; insan haklarına, hukukun üstünlüğü ve temel özgürlüklere saygıya uymuyor" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221214/imamogluna-hapis-cezasi--ak-partiden-ilk-aciklama-su-an-kesinlesmeyen-bir-karar-soz-konusu-1064595245.html
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abd, beyaz saray, joe biden, ekrem imamoğlu, türkiye, hapis cezası, dava
abd, beyaz saray, joe biden, ekrem imamoğlu, türkiye, hapis cezası, dava

ABD'den İmamoğlu açıklaması: Türkiye'yi temel özgürlüklere saygı duymaya davet ediyoruz

22:45 14.12.2022 (güncellendi: 23:13 14.12.2022)
© AA / Oliver Contreras/EpaABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AA / Oliver Contreras/Epa
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Biden'ın ofisinden İmamoğlu'na ceza yorumu geldi. Açıklamada, "Bu haksız ceza insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır. Türkiye'yi bu temel özgürlüklere saygı duymaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'YSK üyelerine hakaret' iddiasıyla verilen hapis ve siyasi yasak cezasının ardından ABD'den açıklama geldi.
Habertürk'ten Ali Çınar'ın haberine göre ABD Başkanı Biden'ın ofisi, konuyla ilgili şu demeci verdi:
"Bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlayan 'hakaret yasalarına' dayanarak 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasından derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yaşıyor.
Bu haksız ceza insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır.
Türkiye'deki sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerine yönelik devam eden suçlamalar ve uzun süreli tutukluluk hallerinden ciddi endişe duyuyoruz. İfade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme hakkı, sağlıklı bir demokrasinin temelidir.
Türkiye'yi bu temel özgürlüklere saygı duymaya ve bu davayı hızlı ve adil bir çözüme ulaştırmaya davet etmeye devam ediyoruz."

ABD Dışişleri'nden açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de mahkemenin İmamoğlu hakkında aldığı karar hakkında 'derinden endişeli olduklarını ve hayal kırıklığına' uğradıklarını belirtti.
Reuters'ın aktardığına göre ABD Dışişleri Sözcüsü Vedant Patel, "Adil olmayan ceza; insan haklarına, hukukun üstünlüğü ve temel özgürlüklere saygıya uymuyor" açıklamasında bulundu.
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