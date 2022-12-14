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https://sputniknews.com.tr/20221214/imamogluna-hapis-cezasi--ak-partiden-ilk-aciklama-su-an-kesinlesmeyen-bir-karar-soz-konusu-1064595245.html
İmamoğlu'na hapis cezası | AK Parti'den ilk açıklama: Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu
İmamoğlu'na hapis cezası | AK Parti'den ilk açıklama: Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasına ilişkin "Şu an kesinleşmeyen... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
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bülent turan, ekrem imamoğlu, hapis, chp, новый онлайн для белой редактуры
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye

İmamoğlu'na hapis cezası | AK Parti'den ilk açıklama: Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu

19:54 14.12.2022 (güncellendi: 20:23 14.12.2022)
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasına ilişkin "Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu, bundan sonraki süreçte hem İstinaf hem Yargıtay boyutu olacaktır" açıklamasında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Verilen mahkumiyet kararına ilişkin gelen açıklamalar ve yaşanan gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
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21:10 14.12.2022
Ekrem İmamoğlu: Söz vermiştim, Anadolu Efes maçına uğrayıp başarılar diledim
İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya adresinden Anadolu Efes maçına gittiği anlara dair görüntüleri paylaştı.
20:59 14.12.2022
Ümit Özdağ: İmamoğlu’na hayat öpücüğü olan karar
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, mahkumiyet kararını "Siyaseti yasaklayan değil İmamoğlu’na hayat öpücüğü olan karar" şeklinde yorumladı.
Özdağ sosyal medya hesabından "Nasıl bir tesadüf? Yine seçim öncesinde haksız 1 ceza ve mağduriyet.Adeta istanbul seçimlerinin tekrarı gibi haksız. TCK 125/3 ve TCK. 125/5'ten ceza verildi. İstinaf ve sonra Yargıtay yolu açık. Bu en az 2 sene demek. Siyaseti yasaklayan değil İmamoğlu’na hayat öpücüğü olan karar" paylaşımında bulundu.
20:49 14.12.2022
İmamoğlu hakkındaki karar TBMM Genel Kurulu'nda tartışıldı: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumundan ayrı bir meseledir'
TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sırasında açıklanan İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.
CHP Grup Başkanvekili Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Siirt'te okuduğu bir şiirden dolayı görevden alındığını ve büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade etti.
CHP'nin bu siyasi yasağın kaldırılması için AK Parti ile Mecliste Anayasa'yı değiştirdiğini, şimdi tarihi bir çelişki olduğunu kaydeden Özel şöyle devam etti:

"Elbette ne boyun eğeceğiz ne boyun eğdireceğiz ne tehdit edeceğiz. Ama CHP olarak her zeminde mücadele edeceğiz. Bir gerçek var, FETÖ yargılamalar sırasında 12 Eylül'ü aratıyordu, sizin de FETÖ'nün yöntemlerini aratmadığınız söylenemez. Bu kadar açık kumpaslar, bu kadar 2 kere 2, 4 edecek bir gerçekliği, Ağrı Dağı gibi bir gerçekliği görmemek, okuduğunu anlamamak, sözü bağlamından kopararak 'Heyet halinde görev yapıyorlar, ceza veririz, men veririz.' diye, 'Onlara hakaret etti.' diye Süleyman Soylu ile polemiği YSK'nin üzerine almak, bunlar tarih önünde verebileceğiniz cevaplar değil. Biz tarih önünde direniriz, haklılığımızı anlatırız, nasıl 13 bin oydan 860 bin oy farka millet kendi iradesini baş tacı değil alaşağı yapanları alaşağı ettiyse, günü gelir, bu millet sandığa gider, bu haksızlığa, bu vicdansızlığa, bu kumpasçılığa cevabını verir.

Ama siz geldiniz 20 yıl önce bu mağduriyetleri anlatarak bu milletin insafına, irfanına, vicdanına sığındınız; şimdi, irfansız, vicdansız ve insafsız bir şekilde size yapılanın mislini, hem de öyle birtakım odaklar değil, bile işleye, planlaya tasarlaya, saraydan milimetrik planlarla yöneterek bu hale getiriyorsunuz. Zulmünüz artsın ki sonunuz gelsin. Zulmünüz çok oldu, sonunuz yakındır."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, herkesin karar beklediği bir süreç olduğunu belirterek "Aslında adil bir karar da beklemiyorduk fakat alınan bu yargı kararıyla halk egemenliği ilkesi, iktidar tarafından görüyoruz ki rafa kaldırılmıştır. Bugün sadece sayın İmamoğlu'na oy verenlerin veya İstanbulluların değil, aslında tüm vatandaşlarımızın hakkı ve hukuku çiğnenmiştir. Hak bilmez, hukuk tanımaz bu düzene önümüzdeki ilk seçimde de son verileceği herkes tarafından iyi bilinmelidir. Orta yerde bir mağduriyet söz konusudur" değerlendirmesinde bulundu.
Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir mahkeme kararıyla siyasi haklarının elinden alındığını ifade ederek seçim arifesinde, süreci şaibeli hale getirecek mahkeme kararlarına karşı olduklarını söyledi.
İstinaf ve temyiz yolu olduğunu bildiklerini anlatan Dervişoğlu, "Ama bu karar yargıda vesayetin devam ettiğinin bir delili olarak demokrasi ve hukuk tarihimize geçecektir. Kararın mağdur etmeye çalıştığı insanların ne olacağı önümüzdeki süreç içerisinde de görülecektir" diye konuştu.
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, kendisinin İstanbul milletvekili olduğunu anımsatarak mahkeme kararıyla ilgili şunları söyledi:
"Bugün mahkemede verilmiş olan hukuksuz, yargı mekanizmasıyla alakası olmayan, tamamen demokratik siyasete ve halkın iradesine yönelik çok açık bir müdahale ve saldırı olan bir karardır. Türkiye'de aslında yargı mekanizmasının ne kadar bağımlı ve taraflı olduğunu gösteren, yargı mekanizmasının yürütmenin tahakkümü altında hareket etmek zorunda bırakıldığı bir dönemi yaşadığımızı gösteren çok önemli bir örnek karar olmuştur. Aslında İstanbul halkının iradesi açıkça çiğnenmiştir, İstanbul halkının iradesi açıkça yok sayılmaktadır ve demokratik siyasete çok açık bir müdahaledir."
Oluç, siyasi yasaklar kime ya da hangi partiye getirilirse getirilsen kabul etmediklerini, kararı kesinlikle tanımadıklarını, kabul etmeyeceklerini belirtti.
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumundan ayrı bir meseledir'
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İmamoğlu ve davaya ilgili yapılan değerlendirmelere şöyle karşılık verdi:
"Anayasamızın 138. maddesine göre, görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Dolayısıyla burada kuvvetler ayrılığı prensibine göre yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirinden ayrıdır. Bağımsız ve tarafsız yargı kendi kararını verir. Bu kararı veren Türkiye Cumhuriyeti devletinin yargı organlarıdır."
Akbaşoğlu, kararın istinaf ve Yargıtay yolunun açık olduğunu işaret ederek bunun dışındaki değerlendirmeleri doğru bulmadıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzer bir süreci yaşadığına dair değerlendirmeler üzerine Akbaşoğlu şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza yapılan atıflarla ilgili şunu ifade etmek isterim ki; Siirt'te okuduğu bir şiirle ilişkilendirilerek değerlendirmeler yapıldı. Bu, Milli Eğitim Bakanlığının yayımlamış olduğu kitaplardaki Ziya Gökalp'in bir şiirinin okunması münasebetiyle bir dava görülmüştü, bu ayrı bir meseledir. Bununla ilgili ilişkilendirilmesi de doğru değildir ve sayın İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla ilgili yapılan yargılamada bir karar verilmiştir, bunun kanun yolları açıktır. Bu konuyla ilgili yasama meclisinde görüşme yapılamayacağını da ifade etmek istiyorum."
Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise "Henüz kesinleşmiş bir karar olmadığı açık, bütün milletvekillerimiz de, Grup Başkanvekillerimiz de Anayasa, Anayasa 138. maddeyi biliyorlar. Burada siyasi değerlendirme yaptı arkadaşlar" dedi.
20:30 14.12.2022
Gültekin Uysal: Yarın İstanbul’da 'Yeter Söz Milletin' diye haykıracağız
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal İmamoğlu ile ilgili karara tepki gösterdi.
Sosyal medya adresinden yarın İstanbul'da bir araya gelineceğini paylaşan Uysal "Bir hikaye başladığı yerde -Saraçhane’de- hukuk katledilerek bitiyor; Türkiye üstündeki kara örtüyü #Milliİrade ‘ye sahip çıkarak kaldıracaktır! Yarın İstanbul’da #YeterSözMilletin diye haykıracağız" dedi.
20:18 14.12.2022
Temel Karamollaoğlu: Karar vicdani ve hukuki değildir
Saadet Partisi Genel başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek, "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar vicdani ve hukuki değildir! Adalet mekanizmasını siyasetin elinde adeta bir kılıç gibi kullanan bu anlayış kaybetmeye mahkumdur! Millet iradesini görmezden gelenler dün kaybetmiştir, bugün ve yarın da kaybedecektir!" paylaşımında bulundu.
20:06 14.12.2022
AK Partili Tunç: İstinaf yolu açık, mağduriyet oluşturmanın faydası yok
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararına ilişkin, "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur. ifadesini kullandı.
Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, İmamoğlu'nun YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararının, ilk derece mahkemesinin kesin olmayan kararı olduğunu belirtti.
İstinaf ve temyiz yolu açık bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası olmadığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:
"Kararın, iktidarın talimatıyla verildiği iddiası karalama siyasetinden ibarettir. Yargı kararları eleştirilebilir, ancak bu kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bağımsız ve tarafsız yargıya müdahale söz konusu olamaz."
20:03 14.12.2022
Mansur Yavaş: El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız Başkanım
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar sonrası sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:
"Bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz. El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız Başkanım Ekrem İmamoğlu."
19:55 14.12.2022
AK Partili Turan: Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Ekrem İmamoğlu'na verilen yargı kararıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.
Turan, "Biz siyasi rekabeti önemseyen bir ekibiz. Biz meydanlarda siyasi polemik yapmayı seven bir ekibiz. Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu. Yerel mahkemenin verdiği bir karar var. Ancak bundan sonraki süreçte hem İstinaf hem Yargıtay boyutu olacaktır. Yani kesinleşmeyen bir karar var. Biz isteriz ve dileriz ki tüm siyasi rakiplerimiz hakarete varan, davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım" ifadelerini kullandı.
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