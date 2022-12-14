https://sputniknews.com.tr/20221214/asgari-ucret-tespit-komisyonu-2-kez-toplaniyor-1064563059.html

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve kamu kesiminin katılımıyla ikinci toplantısını bugün 14:00’da yapacak. Teknik düzeyde yapılacak toplantıya... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T10:42+0300

2022-12-14T10:42+0300

2022-12-14T10:42+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari geçim

asgari ücret tespit komisyonu

açlık sınırı

yoksulluk sınırı

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Komisyonun geçen hafta yaptığı ilk toplantıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, beklenti anketinin sonuçlarını yayınlamıştı. Buna göre ortalama asgari ücret beklentisinin 7 bin 854 lira olarak duyuruldu.İşçilerin asgari ücret beklentisinin 7 bin 536 TL ile açlık sınırının altında kaldığı dikkat çekerken, işverenlerin asgari ücret beklentisinin ise 7 bin 50 TL olduğu duyurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221212/hak-isten-asgari-ucret-aciklamasi-4-kisilik-aileye-gore-belirlenmeli-1064476130.html

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asgari ücret, asgari geçim, asgari ücret tespit komisyonu, açlık sınırı, yoksulluk sınırı