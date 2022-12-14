https://sputniknews.com.tr/20221214/asgari-ucret-tespit-komisyonu-2-kez-toplaniyor-1064563059.html
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve kamu kesiminin katılımıyla ikinci toplantısını bugün 14:00’da yapacak. Teknik düzeyde yapılacak toplantıya... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T10:42+0300
2022-12-14T10:42+0300
2022-12-14T10:42+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari geçim
asgari ücret tespit komisyonu
açlık sınırı
yoksulluk sınırı
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Komisyonun geçen hafta yaptığı ilk toplantıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, beklenti anketinin sonuçlarını yayınlamıştı. Buna göre ortalama asgari ücret beklentisinin 7 bin 854 lira olarak duyuruldu.İşçilerin asgari ücret beklentisinin 7 bin 536 TL ile açlık sınırının altında kaldığı dikkat çekerken, işverenlerin asgari ücret beklentisinin ise 7 bin 50 TL olduğu duyurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221212/hak-isten-asgari-ucret-aciklamasi-4-kisilik-aileye-gore-belirlenmeli-1064476130.html
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asgari ücret, asgari geçim, asgari ücret tespit komisyonu, açlık sınırı, yoksulluk sınırı
asgari ücret, asgari geçim, asgari ücret tespit komisyonu, açlık sınırı, yoksulluk sınırı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplanıyor
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve kamu kesiminin katılımıyla ikinci toplantısını bugün 14:00’da yapacak. Teknik düzeyde yapılacak toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katılmayacak.
Komisyonun geçen hafta yaptığı ilk toplantıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, beklenti anketinin sonuçlarını yayınlamıştı. Buna göre ortalama asgari ücret beklentisinin 7 bin 854 lira olarak duyuruldu.
İşçilerin asgari ücret beklentisinin 7 bin 536 TL ile açlık sınırının altında kaldığı dikkat çekerken, işverenlerin asgari ücret beklentisinin ise 7 bin 50 TL olduğu duyurulmuştu.