https://sputniknews.com.tr/20221212/hak-isten-asgari-ucret-aciklamasi-4-kisilik-aileye-gore-belirlenmeli-1064476130.html
Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: '4 kişilik aileye göre belirlenmeli'
Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: '4 kişilik aileye göre belirlenmeli'
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 14 aralık'ta ikinci kez toplanacak. Toplantı öncesinde işçiler adına... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T12:54+0300
2022-12-12T12:54+0300
2022-12-12T12:54+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
hak-iş
mahmut arslan
ekonomi
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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret zammıyla ilgili talep ve beklentilerini NTV'den Ahmet Ergen'e anlattı. Arslan, asgari ücret belirlenirken Uluslararası Çalışma Örgütü tanım ve kriterlerinin dikkate alınmasını istedi.Arslan şunları söyledi: Arslan, yıllık enflasyona refah payı eklenerek yapılan zamlara rağmen ücretlilerin milli gelirden aldığı payın azaldığına dikkat çekti.'Reel ücretler aşağı iniyor'Hak-İş Başkanı, asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili kriterler arasına yıllık gıda enflasyonunun da dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Reel olarak enflasyona bağlı kalsanız bile büyümenin getirdiği ilave refah parası koyulmalı. 90'lı yıllardan bu tarafa asgari ücret 30 kat artmasına ragmen biz reel ücretlerimiz aşağı inmeye devam ediyor" dedi.Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, daha katılımcı ve kapsayıcı temsile göre yenilenmesi gerektiğini savundu.
https://sputniknews.com.tr/20221212/bakan-nebati-2022-en-kotu-yil-olarak-tarihe-gececek-1064470626.html
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, hak-iş, mahmut arslan, ekonomi
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, hak-iş, mahmut arslan, ekonomi
Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: '4 kişilik aileye göre belirlenmeli'
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 14 aralık'ta ikinci kez toplanacak. Toplantı öncesinde işçiler adına son açıklama, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan geldi. Arslan, asgari ücret zammının, işçinin ailesiyle birlikte dikkate alındığı bir hesaplamayla belirlenmesini istedi.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
, asgari ücret zammıyla ilgili talep ve beklentilerini NTV'den
Ahmet Ergen'e anlattı. Arslan, asgari ücret belirlenirken Uluslararası Çalışma Örgütü tanım ve kriterlerinin dikkate alınmasını istedi.
Arslan şunları söyledi:
"Bizim prensibimiz şu; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) temel yaklaşımı var. Diyor ki işçinin ailesiyle beraber insanca yaşayabileceği bir ücret. Biz işçileri işçi olarak değil bir aile olarak esas alınsın istiyoruz. Ortalama evli 2 çocuğu olan 4 kişilik bir aile. Bu esas alınmalı. Enflasyon artı ciddi bir iyileştirmeyle bence asgari ücreti ocak ayında belirlemek gerekiyor."
Arslan, yıllık enflasyona refah payı eklenerek yapılan zamlara rağmen ücretlilerin milli gelirden aldığı payın azaldığına dikkat çekti.
'Reel ücretler aşağı iniyor'
Hak-İş Başkanı, asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili kriterler arasına yıllık gıda enflasyonunun da dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Reel olarak enflasyona bağlı kalsanız bile büyümenin getirdiği ilave refah parası koyulmalı. 90'lı yıllardan bu tarafa asgari ücret 30 kat artmasına ragmen biz reel ücretlerimiz aşağı inmeye devam ediyor" dedi.
Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, daha katılımcı ve kapsayıcı temsile göre yenilenmesi gerektiğini savundu.