https://sputniknews.com.tr/20221212/hak-isten-asgari-ucret-aciklamasi-4-kisilik-aileye-gore-belirlenmeli-1064476130.html

Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: '4 kişilik aileye göre belirlenmeli'

Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: '4 kişilik aileye göre belirlenmeli'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 14 aralık'ta ikinci kez toplanacak. Toplantı öncesinde işçiler adına... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T12:54+0300

2022-12-12T12:54+0300

2022-12-12T12:54+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

hak-iş

mahmut arslan

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103882/00/1038820047_85:0:1200:627_1920x0_80_0_0_65e473a8c73536342db6df404afe5b6d.jpg

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret zammıyla ilgili talep ve beklentilerini NTV'den Ahmet Ergen'e anlattı. Arslan, asgari ücret belirlenirken Uluslararası Çalışma Örgütü tanım ve kriterlerinin dikkate alınmasını istedi.Arslan şunları söyledi: Arslan, yıllık enflasyona refah payı eklenerek yapılan zamlara rağmen ücretlilerin milli gelirden aldığı payın azaldığına dikkat çekti.'Reel ücretler aşağı iniyor'Hak-İş Başkanı, asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili kriterler arasına yıllık gıda enflasyonunun da dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Reel olarak enflasyona bağlı kalsanız bile büyümenin getirdiği ilave refah parası koyulmalı. 90'lı yıllardan bu tarafa asgari ücret 30 kat artmasına ragmen biz reel ücretlerimiz aşağı inmeye devam ediyor" dedi.Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, daha katılımcı ve kapsayıcı temsile göre yenilenmesi gerektiğini savundu.

https://sputniknews.com.tr/20221212/bakan-nebati-2022-en-kotu-yil-olarak-tarihe-gececek-1064470626.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, hak-iş, mahmut arslan, ekonomi