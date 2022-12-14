https://sputniknews.com.tr/20221214/adalet-bakani-bozdagdan-imamoglu-ile-ilgili-aciklama-yargilama-sureci-devam--etmektedir-1064596235.html

Adalet Bakanı Bozdağ'dan İmamoğlu ile ilgili açıklama: Yargılama süreci devam etmektedir

Adalet Bakanı Bozdağ'dan İmamoğlu ile ilgili açıklama: Yargılama süreci devam etmektedir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T21:20+0300

2022-12-14T21:20+0300

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bekir bozdağ

ekrem imamoğlu

politika

hapis

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Adalet Bakanı Bozdağ, Anadolu Ajansı muhabirinin, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararına ilişkin sorularını yanıtladı.Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz" diye konuştu.Hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun, kanaatlerine göre hüküm verdiklerini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20221214/imamogluna-hapis-cezasi--ak-partiden-ilk-aciklama-su-an-kesinlesmeyen-bir-karar-soz-konusu-1064595245.html

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bekir bozdağ, ekrem imamoğlu, hapis