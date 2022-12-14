https://sputniknews.com.tr/20221214/adalet-bakani-bozdagdan-imamoglu-ile-ilgili-aciklama-yargilama-sureci-devam--etmektedir-1064596235.html
Adalet Bakanı Bozdağ'dan İmamoğlu ile ilgili açıklama: Yargılama süreci devam etmektedir
Adalet Bakanı Bozdağ'dan İmamoğlu ile ilgili açıklama: Yargılama süreci devam etmektedir
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T21:20+0300
2022-12-14T21:20+0300
2022-12-14T21:22+0300
bekir bozdağ
ekrem imamoğlu
politika
hapis
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Adalet Bakanı Bozdağ, Anadolu Ajansı muhabirinin, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararına ilişkin sorularını yanıtladı.Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz" diye konuştu.Hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun, kanaatlerine göre hüküm verdiklerini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20221214/imamogluna-hapis-cezasi--ak-partiden-ilk-aciklama-su-an-kesinlesmeyen-bir-karar-soz-konusu-1064595245.html
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bekir bozdağ, ekrem imamoğlu, hapis
bekir bozdağ, ekrem imamoğlu, hapis
Adalet Bakanı Bozdağ'dan İmamoğlu ile ilgili açıklama: Yargılama süreci devam etmektedir
21:20 14.12.2022 (güncellendi: 21:22 14.12.2022) Abone ol
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen mahkumiyet kararına karşı istinaf ve temyiz yolunun açık olduğunu belirterek, "Yargılama süreci devam etmektedir" dedi.
Adalet Bakanı Bozdağ, Anadolu Ajansı muhabirinin, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararına ilişkin sorularını yanıtladı.
Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz" diye konuştu.
Hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun, kanaatlerine göre hüküm verdiklerini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:
"İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar, hukukumuzun öngördüğü yargı mercii tarafından da denetlenmektedir. Bu karar da istinaf ve Yargıtay denetimine açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir."