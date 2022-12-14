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https://sputniknews.com.tr/20221214/abdden-azerbaycana-lacin-koridorunu-acma-cagrisi-1064588363.html
ABD’den Azerbaycan’a Laçın koridorunu açma çağrısı
ABD’den Azerbaycan’a Laçın koridorunu açma çağrısı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan’a Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçın koridorunu açma çağrısında bulunduklarını söyledi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T17:13+0300
2022-12-14T17:13+0300
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Price, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Laçın koridorunun kapatılması büyük insani sonuçlara yol açabilir ve barış sürecini geriye atar. Azerbaycan hükümetini koridor boyunca serbest dolaşımı yeniden sağlamaya çağırıyoruz. İlerlemenin yolu görüşmelerden geçiyor” dedi.Azerbaycan medyası, 12 Aralık Pazartesi günü, yerel çevre savunucuları ve gazetecilerin, Dağlık Karabağ’da yasadışı maden işletmeciliğini protesto amacıyla Laçın koridorunu kapattığını duyurmuştu.Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da 'gıda ve insani kriz tehdidinin' oluştuğu uyarısında bulunarak 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Anlaşma’nın ihlal edildiğini açıklamıştı.Azerbaycan Devlet Başkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Hankendi yakınlarındaki protestolara ilişkin ülkedeki yabancı büyükelçilikleri bilgilendirdiklerini duyurmuştu. Hacıyev, mevcut durumdan Erivan’ı sorumlu tutarak Ermenistan’ın Azerbaycan’ın doğal kaynaklarını talan etmesine izin vermeyeceğini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221209/ermenistan-azerbaycanla-gorusmelerde-bir-tek-diplomatik-iliskiler-konusunda-mutabakat-var-1064387457.html
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azerbaycan, ermenistan, abd, ned price

ABD’den Azerbaycan’a Laçın koridorunu açma çağrısı

17:13 14.12.2022
© AFP 2022 / KAREN MINASYANAzerbaycan asker
Azerbaycan asker - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / KAREN MINASYAN
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan’a Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçın koridorunu açma çağrısında bulunduklarını söyledi.
Price, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Laçın koridorunun kapatılması büyük insani sonuçlara yol açabilir ve barış sürecini geriye atar. Azerbaycan hükümetini koridor boyunca serbest dolaşımı yeniden sağlamaya çağırıyoruz. İlerlemenin yolu görüşmelerden geçiyor” dedi.
Azerbaycan medyası, 12 Aralık Pazartesi günü, yerel çevre savunucuları ve gazetecilerin, Dağlık Karabağ’da yasadışı maden işletmeciliğini protesto amacıyla Laçın koridorunu kapattığını duyurmuştu.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da 'gıda ve insani kriz tehdidinin' oluştuğu uyarısında bulunarak 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Anlaşma’nın ihlal edildiğini açıklamıştı.
Azerbaycan Devlet Başkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Hankendi yakınlarındaki protestolara ilişkin ülkedeki yabancı büyükelçilikleri bilgilendirdiklerini duyurmuştu. Hacıyev, mevcut durumdan Erivan’ı sorumlu tutarak Ermenistan’ın Azerbaycan’ın doğal kaynaklarını talan etmesine izin vermeyeceğini kaydetmişti.
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