https://sputniknews.com.tr/20221209/ermenistan-azerbaycanla-gorusmelerde-bir-tek-diplomatik-iliskiler-konusunda-mutabakat-var-1064387457.html
Ermenistan: Azerbaycan’la görüşmelerde bir tek diplomatik ilişkiler konusunda mutabakat var
Ermenistan: Azerbaycan’la görüşmelerde bir tek diplomatik ilişkiler konusunda mutabakat var
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Azerbaycan ile barış anlaşması görüşmeleri kapsamında sadece diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla ilgili... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T16:25+0300
2022-12-09T16:25+0300
2022-12-09T16:25+0300
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ermenistan
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görüşme
armen grigoryan
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Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Azerbaycan ile sürdürülen barış müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı.Grigoryan, “Ne yazık ki üzerinde mutabakat sağlanan bir tek madde var. Bu madde, Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla ilgili. Diğer tüm maddelerde net mutabakat yok” ifadelerini kullandı.Diğer maddelerin Yukarı Karabağ, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi ve çizilmesi, ulaşım yollarının açılması ve insani sorunlarla ilgili olduğu ifade edildi.Ermenistan, barış anlaşmasıyla ilgili kendi taslağını 7 Kasım’da Azerbaycan’a iletmişti. Azerbaycan, 6 Aralık’ta Ermenistan’a kendi teklifini sunmuştu. İki ülke aynı gün, barış anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin üçüncü turunu başlatmıştı.Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, bu yılın sonuna kadar barış anlaşmasını imzalamayı planlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/azerbaycan-baris-antlasmasi-teklifini-ermenistana-iletti-1064257337.html
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ermenistan, azerbaycan, barış, görüşme, armen grigoryan
ermenistan, azerbaycan, barış, görüşme, armen grigoryan
Ermenistan: Azerbaycan’la görüşmelerde bir tek diplomatik ilişkiler konusunda mutabakat var
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Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Azerbaycan ile barış anlaşması görüşmeleri kapsamında sadece diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla ilgili madde üzerinde mutabakata varıldığını ve diğer maddelerde belirsizliğin devam ettiğini belirtti.
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Azerbaycan ile sürdürülen barış müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı.
Grigoryan, “Ne yazık ki üzerinde mutabakat sağlanan bir tek madde var. Bu madde, Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla ilgili. Diğer tüm maddelerde net mutabakat yok” ifadelerini kullandı.
Diğer maddelerin Yukarı Karabağ, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi ve çizilmesi, ulaşım yollarının açılması ve insani sorunlarla ilgili olduğu ifade edildi.
Ermenistan, barış anlaşmasıyla ilgili kendi taslağını 7 Kasım’da Azerbaycan’a iletmişti. Azerbaycan, 6 Aralık’ta Ermenistan’a kendi teklifini sunmuştu. İki ülke aynı gün, barış anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin üçüncü turunu başlatmıştı.
Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, bu yılın sonuna kadar barış anlaşmasını imzalamayı planlıyor.