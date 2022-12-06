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https://sputniknews.com.tr/20221206/azerbaycan-baris-antlasmasi-teklifini-ermenistana-iletti-1064257337.html
Azerbaycan, barış antlaşması teklifini Ermenistan'a iletti
Azerbaycan, barış antlaşması teklifini Ermenistan'a iletti
Azerbaycan’ın sınır çatışmalarını sona erdirmek amacıyla Dağlık Karabağ'daki durumun çözülmesine ilişkin barış antlaşması teklifini Ermenistan'a ilettiği... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T18:38+0300
2022-12-06T18:39+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
ateşkes
dağlık karabağ
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Ermenistan Parlamentosu’nun Dış İlişkiler Daimi Komisyonu Başkanı Eduard Agajanyan yaptığı açıklamada, Erivan ve Bakü’nün Ermenistan'ın Azerbaycan'dan barış antlaşması taslağına ilişkin teklifi almasının ardından müzakere sürecinin üçüncü aşamasına hazırlanmaya başladıklarını söyledi.Agajanyan, “Erivan, esasen Ermeni tarafının teklifine yanıt olan Azerbaycan'ın teklifini aldı. Tekliflerin üçüncü aşamasının ele alınmaya başlandığını söyleyebiliriz. Başka ayrıntı veremem” dedi.Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının 7 Kasım'da Washington'da bir araya geldiği görüşmede, Ermenistan’ın barış anlaşması teklifi Azerbaycan tarafına iletilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220803/daglik-karabagda-kismi-seferberlik-ilan-edildi---1059474240.html
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azerbaycan, ermenistan, ateşkes, dağlık karabağ
azerbaycan, ermenistan, ateşkes, dağlık karabağ

Azerbaycan, barış antlaşması teklifini Ermenistan'a iletti

18:38 06.12.2022 (güncellendi: 18:39 06.12.2022)
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Azerbaycan’ın sınır çatışmalarını sona erdirmek amacıyla Dağlık Karabağ'daki durumun çözülmesine ilişkin barış antlaşması teklifini Ermenistan'a ilettiği bildirildi.
Ermenistan Parlamentosu’nun Dış İlişkiler Daimi Komisyonu Başkanı Eduard Agajanyan yaptığı açıklamada, Erivan ve Bakü’nün Ermenistan'ın Azerbaycan'dan barış antlaşması taslağına ilişkin teklifi almasının ardından müzakere sürecinin üçüncü aşamasına hazırlanmaya başladıklarını söyledi.
Agajanyan, “Erivan, esasen Ermeni tarafının teklifine yanıt olan Azerbaycan'ın teklifini aldı. Tekliflerin üçüncü aşamasının ele alınmaya başlandığını söyleyebiliriz. Başka ayrıntı veremem” dedi.
Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının 7 Kasım'da Washington'da bir araya geldiği görüşmede, Ermenistan’ın barış anlaşması teklifi Azerbaycan tarafına iletilmişti.
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