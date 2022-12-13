https://sputniknews.com.tr/20221213/togg-ust-yoneticisi-karakas-2024un-sonunda-avrupa-pazarina-girmeyi-dusunuyoruz-1064509521.html

Togg Üst Yöneticisi Karakaş: 2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz

Togg Üst Yöneticisi Karakaş: 2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş 2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşündüklerini söyledi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

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Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Berlin'de Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 15. Genel Kurul toplantısının ardından gerçekleştirilen Türk-Alman Ekonomi Forumu programında sunum yaptı.Planları doğrultusunda gelecek yılın mart ayı sonunda pazar alanı tanıtımı yapacaklarını belirten Karakaş, şöyle konuştu:Gürcan Karakaş, iki hafta önce Berlin'de görülen ve sosyal medyada viral olan Togg aracıyla ilgili ise aracın test için Almanya'ya getirildiğini söyledi.Üretilen araçları testlere gönderdiklerini ifade eden Karakaş, "Araçlar testlere giderken uzun bir hazırlık sürecinden geçiyor sadece dokümantasyon ve kalibrasyon değil. Testlerden geri bildirimler gelebilir. Bazılarının tabir ettiği gibi üretip üretip bir kenara koymuyoruz. O nedenle elimizde gerçekten yok. O araç Alman şirketiyle yaptığımız testler için Almanya'ya gelmişti. Park ederken Twitter'a yakalandık" dedi.

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