Bakan Varank, Meclis'e TOGG ile geldi

Gördüğünüz gibi Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçeğe dönüşmüş, ben basın mensuplarımızdan da o heyecanı görebiliyorum. TOGG’dan izin aldık bugün Meclis’imize Türkiye’nin gurur projesi ile geldik. Gördüğünüz gibi Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçeğe dönüşmüş, ben basın mensuplarımızdan da o heyecanı görebiliyorum. TOGG’dan izin aldık bugün Meclis’imize Türkiye’nin gurur projesi ile geldik.

60 yıl önce devrim otomobilinin hikayesi Meclis’in önünde son bulmuştu, biz de bugün TOGG’u Meclis’e getirdik vatandaşımız, bu gururu görsün istedik. 60 yıl önce devrim otomobilinin hikayesi Meclis’in önünde son bulmuştu, biz de bugün TOGG’u Meclis’e getirdik vatandaşımız, bu gururu görsün istedik.

Meclis Plan Bütçe görüşmelerinde bana laf attılar, “Madem TOGG var, onunla niye gelmiyorsunuz?” dediler. Ben de bugün TOGG ile geldim. Meclis Plan Bütçe görüşmelerinde bana laf attılar, “Madem TOGG var, onunla niye gelmiyorsunuz?” dediler. Ben de bugün TOGG ile geldim.

Bu bir vizyon projesi, böyle bir vizyonu ortaya koyacak siyasi irade çok önemli, tabii mühendislerimizin teknisyenlerimizin bu projede çok önemi var ama böyle bir projeyi ortaya koymak bir baş babayiğit gerektiriyor işte Sayın Cumhurbaşkanımız bir baş babayiğitlik gösterdi. Bu bir vizyon projesi, böyle bir vizyonu ortaya koyacak siyasi irade çok önemli, tabii mühendislerimizin teknisyenlerimizin bu projede çok önemi var ama böyle bir projeyi ortaya koymak bir baş babayiğit gerektiriyor işte Sayın Cumhurbaşkanımız bir baş babayiğitlik gösterdi.

29 Ekim’de seri üretim bandından araçlar inmeye başladı, seri üretim bandından çıkan bir araç. Şubat ayında nasıl bir satış stratejisi uygulayacağını şirket ilan edecek, Mart ayında da inşallah bu araçlar satışa başlayacak. Bakanlıklar bunu kullanmak için sıraya girer diye düşünüyorum, hem size bir güven hissi veriyor aynı zamanda geniş bir araç. 29 Ekim’de seri üretim bandından araçlar inmeye başladı, seri üretim bandından çıkan bir araç. Şubat ayında nasıl bir satış stratejisi uygulayacağını şirket ilan edecek, Mart ayında da inşallah bu araçlar satışa başlayacak. Bakanlıklar bunu kullanmak için sıraya girer diye düşünüyorum, hem size bir güven hissi veriyor aynı zamanda geniş bir araç.

Bakan olduğum ilk aylardan itibaren Türkiye’de üretilen bir araca biniyorum, inşallah çıktığı zaman da TOGG kullanacağız. Bakan olduğum ilk aylardan itibaren Türkiye’de üretilen bir araca biniyorum, inşallah çıktığı zaman da TOGG kullanacağız.