Türkiye ve Rusya meclis başkanları terörle mücadele konferansının ikincisini yapmak için anlaştı

"Pandemi hem sağlığı hem de ekonomileri etkiledi. Aynı zamanda parlamentolar arasında da ilişkilerimiz aksadı. Bunu telafi etmeyi düşünüyoruz. İlişkilerimizin lokomotifi devlet başkanlarıdır. Biz de parlamentolar arasında üzerimize düşeni yapmalıyız. Pandemiden önce kurulan iş birliği konseyi formatını konuştuk. Pandemi dönemindeki boşluğu doldurmak için bu formattaki ilk toplantının Moskova'da yapılması için sayın başkanı davet ettim. Görüştüğümüz bir başka konu terörle mücadele ve iş birliği konferansını konuştuk. İlkini Türkiye'de yaptık. İkincisine önümüzdeki senenin ilk yarısında ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. Bir başka konu yine ortak düzenlediğimiz terörle mücadele ve bölgeler arası işbirliği toplantısı. İkincinin Rusya'da yapılması gerekiyor. Bölgede terörle mücadele önceliğimiz. Suriye, Pakistan, Çin ve İran'dan katılımcı bekliyoruz. Bu etkinliğe ev sahipliği yapmayı düşünüyoruz. Türk mevkidaşlarımız ile uluslararası ilişkilerin güven ve saygı içinde gelişeceği konusunda hem fikiriz. Vatandaşlarımız uzun süredir kendilerini güvende hissettiği Türkiye'ye tatil için geliyor. Ortak bir kültürümüz var. Bizim siyasiler olarak, başkanlarımızın ilişkileri kapsamında yasal düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Liderlerimizin tempolarına ayak uydurmamız gerekiyor."