https://sputniknews.com.tr/20221213/tbmm-baskani-sentop-rusya-devlet-dumasi-baskani-volodin-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenledi-1064523489.html
Türkiye ve Rusya meclis başkanları terörle mücadele konferansının ikincisini yapmak için anlaştı
Türkiye ve Rusya meclis başkanları terörle mücadele konferansının ikincisini yapmak için anlaştı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, baş başa ve heyetler arası görüşmeler... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T13:56+0300
2022-12-13T13:56+0300
2022-12-13T14:23+0300
politika
türkiye
rusya
mustafa şentop
tbmm
vyaçeslav volodin
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İkili, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.TBMM Başkanı Şentop, "Cumhurbaşkanları arasındaki ilişkilerin parlamentolar arasında da gelişmesini hedefliyoruz. Artık çok taraflı bir dünya düzeni içindeyiz. Böyle bir dönemde bölgedeki iki büyük aktörün ilişkileri hem bölgede hem de dünya barışına katkı sağlayacaktır. Tahıl sevkiyatıyla ilgili anlaşmanın güven anlamında önemli bir adım olduğunu biliyoruz. Parlamentolar arasındaki ilişkilerimiz planladığımız şekilde gelişecektir" dedi.Volodin: Liderlerimizin tempolarına ayak uydurmamız gerekiyorRusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin ise görüşmelerin son derece samimi bir ortamda gerçekleştiğini belirtti ve şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20221212/tbmm-baskani-sentop-rusya-devlet-dumasi-baskani-volodini-agirlayacak-1064497106.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
türkiye, rusya, mustafa şentop, tbmm, vyaçeslav volodin
türkiye, rusya, mustafa şentop, tbmm, vyaçeslav volodin
Türkiye ve Rusya meclis başkanları terörle mücadele konferansının ikincisini yapmak için anlaştı
13:56 13.12.2022 (güncellendi: 14:23 13.12.2022) Abone ol
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye ve Rusya meclis başkanları, terörle mücadele konferansının ikincisini yapmak için anlaştı. Konferansa Suriye, İran, Pakistan ve Çin'den de katılımcı bekleniyor.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İkili, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
TBMM Başkanı Şentop, "Cumhurbaşkanları arasındaki ilişkilerin parlamentolar arasında da gelişmesini hedefliyoruz. Artık çok taraflı bir dünya düzeni içindeyiz. Böyle bir dönemde bölgedeki iki büyük aktörün ilişkileri hem bölgede hem de dünya barışına katkı sağlayacaktır. Tahıl sevkiyatıyla ilgili anlaşmanın güven anlamında önemli bir adım olduğunu biliyoruz. Parlamentolar arasındaki ilişkilerimiz planladığımız şekilde gelişecektir" dedi.
Volodin: Liderlerimizin tempolarına ayak uydurmamız gerekiyor
Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin ise görüşmelerin son derece samimi bir ortamda gerçekleştiğini belirtti ve şunları ifade etti:
"Pandemi hem sağlığı hem de ekonomileri etkiledi. Aynı zamanda parlamentolar arasında da ilişkilerimiz aksadı. Bunu telafi etmeyi düşünüyoruz. İlişkilerimizin lokomotifi devlet başkanlarıdır. Biz de parlamentolar arasında üzerimize düşeni yapmalıyız. Pandemiden önce kurulan iş birliği konseyi formatını konuştuk. Pandemi dönemindeki boşluğu doldurmak için bu formattaki ilk toplantının Moskova'da yapılması için sayın başkanı davet ettim. Görüştüğümüz bir başka konu terörle mücadele ve iş birliği konferansını konuştuk. İlkini Türkiye'de yaptık. İkincisine önümüzdeki senenin ilk yarısında ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. Bir başka konu yine ortak düzenlediğimiz terörle mücadele ve bölgeler arası işbirliği toplantısı. İkincinin Rusya'da yapılması gerekiyor. Bölgede terörle mücadele önceliğimiz. Suriye, Pakistan, Çin ve İran'dan katılımcı bekliyoruz. Bu etkinliğe ev sahipliği yapmayı düşünüyoruz. Türk mevkidaşlarımız ile uluslararası ilişkilerin güven ve saygı içinde gelişeceği konusunda hem fikiriz. Vatandaşlarımız uzun süredir kendilerini güvende hissettiği Türkiye'ye tatil için geliyor. Ortak bir kültürümüz var. Bizim siyasiler olarak, başkanlarımızın ilişkileri kapsamında yasal düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Liderlerimizin tempolarına ayak uydurmamız gerekiyor."