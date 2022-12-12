https://sputniknews.com.tr/20221212/tbmm-baskani-sentop-rusya-devlet-dumasi-baskani-volodini-agirlayacak-1064497106.html

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'i ağırlayacak

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'i ağırlayacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyetini ağırlayacak. 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T19:33+0300

2022-12-12T19:33+0300

2022-12-12T19:33+0300

türkiye

vyaçeslav volodin

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

rusya

türkiye

mustafa şentop

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Şentop, iki günlük ziyaret için Türkiye'de bulunan Volodin ve beraberindeki heyete, TBMM Başkanlığı Resmi Konutu'nda bu akşam yemek verecek.Volodin, yarın Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından TBMM'ye geçecek. Volodin ile Şentop baş başa görüşecek, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.Şentop ile Volodin'in görüşmesinde, Türkiye ile Rusya parlamentoları arasındaki ilişkilerin gelişimi, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından ise iki Meclis Başkanı, ortak açıklama yapacak.

türkiye

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vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, rusya, türkiye, mustafa şentop