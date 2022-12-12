https://sputniknews.com.tr/20221212/tbmm-baskani-sentop-rusya-devlet-dumasi-baskani-volodini-agirlayacak-1064497106.html
TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'i ağırlayacak
TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'i ağırlayacak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyetini ağırlayacak. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T19:33+0300
2022-12-12T19:33+0300
2022-12-12T19:33+0300
türkiye
vyaçeslav volodin
rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin
rusya
türkiye
mustafa şentop
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064338268_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_91dcb60ff1b5619554f198ccbb97e95d.jpg
Şentop, iki günlük ziyaret için Türkiye'de bulunan Volodin ve beraberindeki heyete, TBMM Başkanlığı Resmi Konutu'nda bu akşam yemek verecek.Volodin, yarın Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından TBMM'ye geçecek. Volodin ile Şentop baş başa görüşecek, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.Şentop ile Volodin'in görüşmesinde, Türkiye ile Rusya parlamentoları arasındaki ilişkilerin gelişimi, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından ise iki Meclis Başkanı, ortak açıklama yapacak.
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064338268_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f737799913922b8b5fece4bf3f2b7e6b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, rusya, türkiye, mustafa şentop
vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, rusya, türkiye, mustafa şentop
TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'i ağırlayacak
Abone ol
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyetini ağırlayacak.
Şentop, iki günlük ziyaret için Türkiye'de bulunan Volodin ve beraberindeki heyete, TBMM Başkanlığı Resmi Konutu'nda bu akşam yemek verecek.
Volodin, yarın Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından TBMM'ye geçecek. Volodin ile Şentop baş başa görüşecek, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.
Şentop ile Volodin'in görüşmesinde, Türkiye ile Rusya parlamentoları arasındaki ilişkilerin gelişimi, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından ise iki Meclis Başkanı, ortak açıklama yapacak.