https://sputniknews.com.tr/20221213/saglikta-siddet-raporu-1-ayda-gerceklesen-15-siddet-vakasinda-23-saglik-calisani-magdur-oldu-1064517195.html

'Sağlıkta şiddet' raporu: 1 ayda gerçekleşen 15 şiddet vakasında 23 sağlık çalışanı mağdur oldu

'Sağlıkta şiddet' raporu: 1 ayda gerçekleşen 15 şiddet vakasında 23 sağlık çalışanı mağdur oldu

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, kasım ayında 20 saldırganın neden olduğu 15 şiddet vakasında 23 sağlık çalışanının mağdur olduğunu bildirdi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T11:19+0300

2022-12-13T11:19+0300

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türkiye

sağlıkta şiddet

sağlık çalışanı

sağlık-sen

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Durmuş, Sağlık-Sen'in "Kasım Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu"na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki aya göre şiddet olaylarında ve mağdur sayısında nispi bir azalma yaşandığını ancak alınan önlemlere ve yapılan tüm çağrılara rağmen sağlıkta şiddetin, çalışanları ve sağlık sistemini tehdit etmeye devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.Şiddet davalarının kamu davası niteliğine dönüşmesini, beyaz kod uygulamasının getirilmesini, cezaların yüzde 50 artırılmasını, hapis cezalarının ertelenmemesini ve şiddetin katalog suçlar arasına girmesini sağladıklarını belirten Durmuş, cezalar artırılmasına rağmen uygulamalarda sıkıntılar yaşandığını, bunun sağlık çalışanlarının adli mercilere olan güvenini zedelediğini ifade etti.Durmuş, şiddeti önlemek için yasal düzenlemelerin tek başına yeterli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:'Şiddet olaylarının 10’u hastanelerde gerçekleşti'Şiddetin devam ettiğinin altını çizen Durmuş, "Kasım ayında gerçekleştirilen şiddet olaylarına baktığımızda, 20 saldırganın neden olduğu 15 şiddet vakasında 23 sağlık çalışanının mağdur olduğunu görüyoruz. Bir önceki ay, 32 saldırganın neden olduğu 19 şiddet vakasında 36 sağlık çalışanını mağdur olmuştu." bilgisini verdi.Durmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Cezanın 735 gün üzerinden verilmesine karar verildi'Çeşitli illerde gerçekleşen şiddet olayları sonrası yaşanan adli sürece ilişkin de bilgi veren Durmuş, "İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası beyaz kod veren aile hekimini olaydan 1,5 ay sonra takip edip, sopayla darbeden kardeş 3 sanık hakim karşısına çıktı. 'Kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3'er aydan 6 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle açılan davada, hakim sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi." açıklamasında bulundu.Durmuş, Eskişehir'de verilen bir kararın sağlık çalışanlarına umut olduğunu ifade ederek, şunları belirtti:

https://sputniknews.com.tr/20220916/saglik-calisanlarindan-siddet-protestosu-1061265058.html

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sağlıkta şiddet, sağlık çalışanı, sağlık-sen