https://sputniknews.com.tr/20220916/saglik-calisanlarindan-siddet-protestosu-1061265058.html
Sağlık çalışanlarından 'şiddet' protestosu
Sağlık çalışanlarından 'şiddet' protestosu
İstanbul'da sağlık çalışanları sağlıkta şiddeti protesto etmek için eylem düzenledi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T12:42+0300
2022-09-16T12:42+0300
2022-09-16T12:42+0300
türkiye
sağlık çalışanı
protesto
şiddet
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Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan Dev-Sağlık İş sendikası üyesi sağlık çalışanları, son zamanlarda artan sağlıkta şiddet olaylarını protesto etti. 'Sağlıkta şiddete son' pankartı açan sağlık çalışanları okunan basın açıklamasının ardından, İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi acil serviste sessiz olmaları konusunda uyardığı hasta yakınları tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Tuğrul Okutan için saygı duruşunda bulundu.Sağlık çalışanı Sefer Şimşek, "Bugün burada güvenlik görevlisi arkadaşımız Tuğrul Okutan'nın vahşice katledilmesinden dolayı bir araya geldik. Sağlık emekçileri her geçen gün daha fazla şiddete maruz kalıyor. Bizler sağlık emekçileri olarak, sağlık hizmetlerinin aksamaması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Şiddeti kabul etmiyoruz, sağlıkta şiddet ölüm demektir, lütfen bizi öldürmeyin" dedi.
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sağlık çalışanı, protesto, şiddet
sağlık çalışanı, protesto, şiddet
Sağlık çalışanlarından 'şiddet' protestosu
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İstanbul'da sağlık çalışanları sağlıkta şiddeti protesto etmek için eylem düzenledi.
Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan Dev-Sağlık İş sendikası üyesi sağlık çalışanları, son zamanlarda artan sağlıkta şiddet olaylarını protesto etti.
'Sağlıkta şiddete son' pankartı açan sağlık çalışanları okunan basın açıklamasının ardından, İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi acil serviste sessiz olmaları konusunda uyardığı hasta yakınları tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Tuğrul Okutan için saygı duruşunda bulundu.
Sağlık çalışanı Sefer Şimşek, "Bugün burada güvenlik görevlisi arkadaşımız Tuğrul Okutan'nın vahşice katledilmesinden dolayı bir araya geldik. Sağlık emekçileri her geçen gün daha fazla şiddete maruz kalıyor. Bizler sağlık emekçileri olarak, sağlık hizmetlerinin aksamaması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Şiddeti kabul etmiyoruz, sağlıkta şiddet ölüm demektir, lütfen bizi öldürmeyin" dedi.