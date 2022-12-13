https://sputniknews.com.tr/20221213/omer-olan-adini-dizi-karakteri-ezel-bayraktar-olarak-degistirdi-yengesinin-tedavi-parasini-harcadi-1064535171.html
Ömer olan adını dizi karakteri Ezel Bayraktar olarak değiştirdi, yengesinin tedavi parasını harcadı
Ömer olan adını dizi karakteri Ezel Bayraktar olarak değiştirdi, yengesinin tedavi parasını harcadı
Kanser hastası yengesinin 300 bin liralık tedavi parasına el koyup pahalı kıyafetler, lüks yaşam ve estetik için harcayan Ömer Can Aslanhan’ın, adını Ezel... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T16:52+0300
2022-12-13T16:52+0300
2022-12-13T17:12+0300
ezel
kanser
müge anlı ile tatlı sert
yaşam
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Tuğba ve Mehmet çifti 300 bin TL'lik tedavi parasının Mehmet'in kardeşi Ömer Can Aslanhan tarafından çalındığı iddiasıyla Müge Anlı’ya başvurdu. 'Kardeşime güvendiğim için parayı ona verdim' diyen Mehmet Aslanhan bugün canlı yayında kardeşiyle yüzleşti.Ağabeyinin evini sattırdıktan sonra kanser hastası yengesinin tedavi parasını alıp giden Ömer Can Aslanhan ile yeni gelişmeler yaşandı. Canlı yayında abisi ve yengesiyle yüzleşen Ömer Can Aslanhan, yengesinin kanser tedavisi için biriktirdiği parayı harcadığını itiraf etti. Abisinin parayı yengesinden kaçırmak için kendisine verdiğini iddia etti.Dizilerde oyunculuk yapan Aslanhan’ın mahkeme kararı ile Ezel Bayraktar karakterinin ismini aldığı ortaya çıktı.Güveni kötüye kullanmak üzerine suç kaydı oldu öğrenilen ve kendisini çevresindekilere mühendis veya mimar olarak tanıtan Bayraktar, “Parayı ihtiyacım için kullandım. Evimden işimden oldum bu yüzden kullandım parayı. Çar çur ettim. Oyunculuk için yatırım yaptım. Günde 5-10 bin harcadım” sözleriyle stüdyodakileri çileden çıkardı.
https://sputniknews.com.tr/20221126/erdal-sakiz-cinayetinde-muge-anli-ile-tatli-sert-programindaki-itiraf-sonrasi-3-tutuklama-1063865864.html
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ezel, kanser, müge anlı ile tatlı sert
ezel, kanser, müge anlı ile tatlı sert
Ömer olan adını dizi karakteri Ezel Bayraktar olarak değiştirdi, yengesinin tedavi parasını harcadı
16:52 13.12.2022 (güncellendi: 17:12 13.12.2022) Abone ol
Kanser hastası yengesinin 300 bin liralık tedavi parasına el koyup pahalı kıyafetler, lüks yaşam ve estetik için harcayan Ömer Can Aslanhan’ın, adını Ezel Bayraktar olarak değiştirip dizilerde oynadığı ortaya çıktı.
Tuğba ve Mehmet çifti 300 bin TL'lik tedavi parasının Mehmet'in kardeşi Ömer Can Aslanhan tarafından çalındığı iddiasıyla Müge Anlı’ya başvurdu. 'Kardeşime güvendiğim için parayı ona verdim' diyen Mehmet Aslanhan bugün canlı yayında kardeşiyle yüzleşti.
Ağabeyinin evini sattırdıktan sonra kanser hastası yengesinin tedavi parasını alıp giden Ömer Can Aslanhan ile yeni gelişmeler yaşandı. Canlı yayında abisi ve yengesiyle yüzleşen Ömer Can Aslanhan, yengesinin kanser tedavisi için biriktirdiği parayı harcadığını itiraf etti. Abisinin parayı yengesinden kaçırmak için kendisine verdiğini iddia etti.
Dizilerde oyunculuk yapan Aslanhan’ın mahkeme kararı ile Ezel Bayraktar karakterinin ismini aldığı ortaya çıktı.
Güveni kötüye kullanmak üzerine suç kaydı oldu öğrenilen ve kendisini çevresindekilere mühendis veya mimar olarak tanıtan Bayraktar, “Parayı ihtiyacım için kullandım. Evimden işimden oldum bu yüzden kullandım parayı. Çar çur ettim. Oyunculuk için yatırım yaptım. Günde 5-10 bin harcadım” sözleriyle stüdyodakileri çileden çıkardı.