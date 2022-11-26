https://sputniknews.com.tr/20221126/erdal-sakiz-cinayetinde-muge-anli-ile-tatli-sert-programindaki-itiraf-sonrasi-3-tutuklama-1063865864.html
Erdal Sakız cinayetinde 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programındaki itiraf sonrası 3 tutuklama
Erdal Sakız cinayetinde 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programındaki itiraf sonrası 3 tutuklama
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında ele alınan Erdal Sakız cinayetinde itirafta bulunan Sakız'ın arkadaşı Ersin Koç, eşi Lale Koç ve çiftin oğlu program... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T18:56+0300
2022-11-26T18:56+0300
2022-11-26T19:01+0300
müge anlı
müge anlı ile tatlı sert
türkiye
erdal sakız
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Kendisinden 10 gün haber alınamayan ve Sakarya’nın Hendek ilçesi mevkiinde aracında ölü bulunan Erdal Sakız cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde evinden çıkan Erdal Sakız’dan 10 gün boyunca haber alınamamıştı. 19 Kasım tarihinde Sakız, Hendek ilçesi Çam Dağı mevkiinde alanda aracında ölü bulunmuştu. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekiplerince Erdal Sakız’ın tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. Müge Anlı'nın programına katıldıktan sonra gözaltına alınan Sakız'ın arkadaşı Ersin Koç, eşi Lale Koç ve çiftin oğlunun jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar getirildikleri Hendek Adliyesi’nde, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, erdal sakız
müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, erdal sakız
Erdal Sakız cinayetinde 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programındaki itiraf sonrası 3 tutuklama
18:56 26.11.2022 (güncellendi: 19:01 26.11.2022) Abone ol
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında ele alınan Erdal Sakız cinayetinde itirafta bulunan Sakız'ın arkadaşı Ersin Koç, eşi Lale Koç ve çiftin oğlu program sonrası gözaltına alınmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kendisinden 10 gün haber alınamayan ve Sakarya’nın Hendek ilçesi mevkiinde aracında ölü bulunan Erdal Sakız cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde evinden çıkan Erdal Sakız’dan 10 gün boyunca haber alınamamıştı. 19 Kasım tarihinde Sakız, Hendek ilçesi Çam Dağı mevkiinde alanda aracında ölü bulunmuştu.
Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekiplerince Erdal Sakız’ın tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. Müge Anlı'nın programına katıldıktan sonra gözaltına alınan Sakız'ın arkadaşı Ersin Koç, eşi Lale Koç ve çiftin oğlunun jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar getirildikleri Hendek Adliyesi’nde, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.