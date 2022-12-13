https://sputniknews.com.tr/20221213/karga-santiyenin-anahtarini-alip-kacti-kostum-ama-yetisemedim-1064523135.html
Karga şantiyenin anahtarını alıp kaçtı: 'Koştum ama yetişemedim'
Karga şantiyenin anahtarını alıp kaçtı: 'Koştum ama yetişemedim'
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ‘Karabaş’ isimli karga şantiye ofisindeki masa üzerinde bulunan anahtarı alarak kaçtı. Durumun farkına varan belediye personeli... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T14:24+0300
2022-12-13T14:24+0300
2022-12-13T14:24+0300
yaşam
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‘Karabaş’ isimli karga, Zonguldak'ta belediye garajı personeli tarafından bir süre önce beslenmeye başladı. Karabaş önceki gün garajın önüne gelerek bir süre oyalandı. Daha sonra ofise girerek masanın üzerinde bulunan işletmeye ait anahtarı alarak hızla alarak uçtu. Durumun farkına varan Osman Yılmaz, karganın arkasından koşsa da yetişemedi.'Anahtarları alıp uçtu, koştum ama yetişemedim'Belediye garaj personeli Osman Yılgın, “O gün burada oturuyorduk. Çok sevdiğim İsmail abime video çekeyim dedim. Elime telefonu aldım Karabaş’ı da çağırdım. Oda içeri geldi. Önümde garajın anahtarı vardı. Oynarken biraz şakalaştık. Anahtarı aldığı gibi kapıdan çıktı uçtu. Anahtarı alıp gitti. Arka taraftaki kum ocağına geçti. Ben de peşinden gittim. Baktım orada anahtarla oynuyordu. Sonra anahtarı bıraktı" dedi.'Karabaş bizim artık personelimiz oldu'Belediye garaj amiri Aykut Yener, “Karabaş bizim personelimiz oldu. Her gün bizi ziyaret eder. Buraya gelir, haberimiz yokken içeri girer, odalarımızı her yeri gezer. Yemeğini yer, suyunu içer çeker gider. Acıkınca tekrar gelir. Yaban hayatı yok bu kargada. Filyos’un sevgilisi oldu. Yavruyken bir arkadaşımız almış evine, besleyip bakmış, büyütmüş. O yüzden insanlara alışkın. Dışarıdaki yaban hayattaki kargalarla hiç arası yok bunun. Karabaş, hep insanların omzunda, odasında, kahvehanede, devamlı insanlarla beraber. Gece gündüz hep buralarda. Kargalar için gece uçamaz, gözleri görmez diyorlar ama bu acayip. Gece demez tanıdığının hemen yanına gelir, omuzuna konar. İnsanlardan kaçmaz. Fındık, fıstık, ceviz ne varsa alıp getiririz. Poğaçasını bile yer. Utanmasa sabah çay bile içecek” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221123/ceviz-yiyen-karga-otomobil-uzerinde-yolculuk-etti-1063751799.html
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türkiye, karga, zonguldak
türkiye, karga, zonguldak
Karga şantiyenin anahtarını alıp kaçtı: 'Koştum ama yetişemedim'
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ‘Karabaş’ isimli karga şantiye ofisindeki masa üzerinde bulunan anahtarı alarak kaçtı. Durumun farkına varan belediye personeli uçan karganın peşinden koştu ancak yakalayamadı.
‘Karabaş’ isimli karga, Zonguldak'ta belediye garajı personeli tarafından bir süre önce beslenmeye başladı. Karabaş önceki gün garajın önüne gelerek bir süre oyalandı. Daha sonra ofise girerek masanın üzerinde bulunan işletmeye ait anahtarı alarak hızla alarak uçtu. Durumun farkına varan Osman Yılmaz, karganın arkasından koşsa da yetişemedi.
'Anahtarları alıp uçtu, koştum ama yetişemedim'
Belediye garaj personeli Osman Yılgın, “O gün burada oturuyorduk. Çok sevdiğim İsmail abime video çekeyim dedim. Elime telefonu aldım Karabaş’ı da çağırdım. Oda içeri geldi. Önümde garajın anahtarı vardı. Oynarken biraz şakalaştık. Anahtarı aldığı gibi kapıdan çıktı uçtu. Anahtarı alıp gitti. Arka taraftaki kum ocağına geçti. Ben de peşinden gittim. Baktım orada anahtarla oynuyordu. Sonra anahtarı bıraktı" dedi.
'Karabaş bizim artık personelimiz oldu'
Belediye garaj amiri Aykut Yener, “Karabaş bizim personelimiz oldu. Her gün bizi ziyaret eder. Buraya gelir, haberimiz yokken içeri girer, odalarımızı her yeri gezer. Yemeğini yer, suyunu içer çeker gider. Acıkınca tekrar gelir. Yaban hayatı yok bu kargada. Filyos’un sevgilisi oldu. Yavruyken bir arkadaşımız almış evine, besleyip bakmış, büyütmüş. O yüzden insanlara alışkın. Dışarıdaki yaban hayattaki kargalarla hiç arası yok bunun. Karabaş, hep insanların omzunda, odasında, kahvehanede, devamlı insanlarla beraber. Gece gündüz hep buralarda. Kargalar için gece uçamaz, gözleri görmez diyorlar ama bu acayip. Gece demez tanıdığının hemen yanına gelir, omuzuna konar. İnsanlardan kaçmaz. Fındık, fıstık, ceviz ne varsa alıp getiririz. Poğaçasını bile yer. Utanmasa sabah çay bile içecek” dedi.