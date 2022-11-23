https://sputniknews.com.tr/20221123/ceviz-yiyen-karga-otomobil-uzerinde-yolculuk-etti-1063751799.html
Ceviz yiyen karga otomobil üzerinde yolculuk etti
Ceviz yiyen karga otomobil üzerinde yolculuk etti
İstanbul’da bir karga, seyir halindeki otomobilin ön camına konarak, kaporta ile cam arasına sıkışmış cevizi çıkarıp yedi. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T13:49+0300
2022-11-23T13:49+0300
2022-11-23T13:49+0300
yaşam
türkiye
istanbul
karga
araba
seyahat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063751637_81:0:1653:884_1920x0_80_0_0_899bff155150815207665011fa017018.jpg
İstanbul Cevizlibağ’da seyir halindeki otomobilin ön camına konan karga, cam ile kaporta arasında sıkışan cevizi çıkarmak için uzun süre uğraştı. Aracın hareket halinde olmasına aldırış etmeyen karga, sıkışan cevizi çıkartıp yiyerek dakikalarca yolculuk etti. Şirinevler mevkisine gelindiğinde aracın üzerinden uçarak gözden kaybolan karganın gülümseten yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20220703/susuz-kalan-kargaya-elleriyle-su-icirdi-1058254499.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063751637_277:0:1456:884_1920x0_80_0_0_bb4c18f234f97ca98f942f70583eff0f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, istanbul, karga, araba, seyahat
türkiye, istanbul, karga, araba, seyahat
Ceviz yiyen karga otomobil üzerinde yolculuk etti
Abone ol
İstanbul’da bir karga, seyir halindeki otomobilin ön camına konarak, kaporta ile cam arasına sıkışmış cevizi çıkarıp yedi.
İstanbul Cevizlibağ’da seyir halindeki otomobilin ön camına konan karga, cam ile kaporta arasında sıkışan cevizi çıkarmak için uzun süre uğraştı.
Aracın hareket halinde olmasına aldırış etmeyen karga, sıkışan cevizi çıkartıp yiyerek dakikalarca yolculuk etti.
Şirinevler mevkisine gelindiğinde aracın üzerinden uçarak gözden kaybolan karganın gülümseten yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.