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https://sputniknews.com.tr/20221123/ceviz-yiyen-karga-otomobil-uzerinde-yolculuk-etti-1063751799.html
Ceviz yiyen karga otomobil üzerinde yolculuk etti
Ceviz yiyen karga otomobil üzerinde yolculuk etti
İstanbul’da bir karga, seyir halindeki otomobilin ön camına konarak, kaporta ile cam arasına sıkışmış cevizi çıkarıp yedi. 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T13:49+0300
2022-11-23T13:49+0300
yaşam
türkiye
istanbul
karga
araba
seyahat
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İstanbul Cevizlibağ’da seyir halindeki otomobilin ön camına konan karga, cam ile kaporta arasında sıkışan cevizi çıkarmak için uzun süre uğraştı. Aracın hareket halinde olmasına aldırış etmeyen karga, sıkışan cevizi çıkartıp yiyerek dakikalarca yolculuk etti. Şirinevler mevkisine gelindiğinde aracın üzerinden uçarak gözden kaybolan karganın gülümseten yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20220703/susuz-kalan-kargaya-elleriyle-su-icirdi-1058254499.html
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türkiye, istanbul, karga, araba, seyahat
türkiye, istanbul, karga, araba, seyahat

Ceviz yiyen karga otomobil üzerinde yolculuk etti

13:49 23.11.2022
© İHACeviz yiyen karga otomobil üzerinde yolculuk etti
Ceviz yiyen karga otomobil üzerinde yolculuk etti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
© İHA
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İstanbul’da bir karga, seyir halindeki otomobilin ön camına konarak, kaporta ile cam arasına sıkışmış cevizi çıkarıp yedi.
İstanbul Cevizlibağ’da seyir halindeki otomobilin ön camına konan karga, cam ile kaporta arasında sıkışan cevizi çıkarmak için uzun süre uğraştı.
Aracın hareket halinde olmasına aldırış etmeyen karga, sıkışan cevizi çıkartıp yiyerek dakikalarca yolculuk etti.
Şirinevler mevkisine gelindiğinde aracın üzerinden uçarak gözden kaybolan karganın gülümseten yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'da susuz kalan bir kargayı fark eden vatandaş, su şişesi ile kargaya su vererek yardımcı oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
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3 Temmuz, 15:24
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