https://sputniknews.com.tr/20221123/ceviz-yiyen-karga-otomobil-uzerinde-yolculuk-etti-1063751799.html

Ceviz yiyen karga otomobil üzerinde yolculuk etti

Ceviz yiyen karga otomobil üzerinde yolculuk etti

İstanbul’da bir karga, seyir halindeki otomobilin ön camına konarak, kaporta ile cam arasına sıkışmış cevizi çıkarıp yedi. 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T13:49+0300

2022-11-23T13:49+0300

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yaşam

türkiye

istanbul

karga

araba

seyahat

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İstanbul Cevizlibağ’da seyir halindeki otomobilin ön camına konan karga, cam ile kaporta arasında sıkışan cevizi çıkarmak için uzun süre uğraştı. Aracın hareket halinde olmasına aldırış etmeyen karga, sıkışan cevizi çıkartıp yiyerek dakikalarca yolculuk etti. Şirinevler mevkisine gelindiğinde aracın üzerinden uçarak gözden kaybolan karganın gülümseten yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20220703/susuz-kalan-kargaya-elleriyle-su-icirdi-1058254499.html

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türkiye, istanbul, karga, araba, seyahat